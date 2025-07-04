熱帶擾動「補血轉大人」！週末沿台灣海峽北上 慎防強風豪雨

氣象專家指出，由於環境條件有利，目前位於巴士海峽的熱帶擾動98W強度有增強趨勢，甚至可能進一步發展為輕颱，且因距離台灣太近，預估系統整合後將沿著台灣海峽一路北上，對台影響明顯增加。（圖擷自臉書）

2025/07/04 08:48

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，由於環境條件有利，目前位於巴士海峽的熱帶擾動98W有增強趨勢，接下來將「補血、轉大人」，甚至可能進一步發展為輕颱，且因距離台灣太近，預估系統整合後將沿著台灣海峽一路北上，對台影響明顯增加，預測最大風雨會落在週六及週日。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，目前位於巴士海峽的熱帶擾動98W，在進入南海海域後，環境提供有利再發展的條件，強度也有逐漸增強的趨勢，甚至進一步發展為輕颱機率也增高。

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「林老師氣象站」預估，由於距離台灣實在太近，一旦系統整合後，98W將會沿著台灣海峽一路北上，對我影響明顯增加，預測最大風雨會落在週六及週日。

「林老師氣象站」也提到，根據今晨歐洲模型模擬顯示，98W在未來24至36小時內，系統的可能發展預測漸趨一致。包含環境垂直風切在10至15節，高空外流良好，低層也開始輻合，加上海面溫度溫暖也在攝氏30至31度之間；受環境駛流場的導引，後續往東北方向移動的機會最大，由於距離台灣實在太近，需要特別加強注意防範。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，明日北台灣續晴朗酷熱、注意防曬、防中暑。南部、東半部下半天起受準丹娜絲外圍水氣影響，轉為有陣雨的天氣，注意較大雨勢。下週日至下週一上半天、準丹娜絲影響最大，注意強風、豪雨。下週一下半天天氣逐漸緩和。但模擬仍在調整中，仍有「不確定性」。

吳德榮表示，根據最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，第3號輕颱「木恩」在日本南方海面，向東北轉北，遠離日本。

吳德榮提到，根據最新歐洲模式模擬顯示，另一熱帶系統在呂宋島西北方受地形及垂直風切限制，發展緩慢；預計先受太平洋高壓導引，偏西前進，進入南海發展成颱。至於週六轉為西南風導引向東北進行，向台灣逼近，下週日通過台灣海峽，暴風圈掃過陸地；再受其東北方高壓的導引，轉向福建、浙江，對台威脅不可小覷。

吳德榮也指出，根據最新歐洲系集模式模擬顯示，由於有生成位置、高壓導引轉變為西南風導引等關鍵因素的「不確定性」，故模擬路徑將先偏西再轉東北，整體雖較收歛，仍分散在台灣陸地及西側。至於美國系集模式模擬也有類似的轉變，但大部分分散在台灣東側。由於模式都將持續調整，應繼續密切觀察。

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