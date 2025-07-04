紫斑蝶繁衍大爆發 墾丁化身「蝴蝶半島」

恆春半島化身「蝴蝶半島」。（記者蔡宗憲攝）

2025/07/04 08:31

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕今年雨水豐沛為南台灣帶來生機，墾丁國家公園紫斑蝶迎來最大規模繁衍奇觀，從滿州到南灣，數以萬計的紫斑蝶如紫色浪潮橫越馬路，震撼景象讓恆春半島化身「蝴蝶半島」；墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）緊急呼籲，駕駛人行經蝶群時，請減速至時速40公里以下，與蝶共舞，守護這場自然盛宴。

墾管處保育科博士謝桂禎表示，紫斑蝶繁衍大爆發得益於5月底至6月初的豐沛雨水，盤龍木等食草大量萌發嫩芽，為幼蟲提供充足食物。4月中旬，紫斑蝶自台東、屏北山區南遷至恆春半島，部分留下繁衍，5月6日滿茶古道曾出現約千隻棲息，6月起因嫩葉充足，大量產卵，造就如今子代蝶群的壯觀景象。

請繼續往下閱讀...

這波蝶潮多為遷徙後的子代繁衍成果，馬鞍山一帶因高密度盤龍木成為紫斑蝶的「搖籃」。謝桂禎指出，紫斑蝶飛行時速僅約20公里，若車速超過50公里，蝶群易被氣流捲入或撞落致死。墾管處已與台電核三廠合作在台26線南灣段架設蝴蝶防護網，並請公路局啟用電子看板提醒駕駛減速，盼減少路殺悲劇。

這場蝶舞奇觀，吸引民眾紛紛拿起手機、相機記錄，讚嘆大自然的奧妙；墾管處研究顯示，馬鞍山地區因降雨豐沛，食草嫩芽激增，吸引小紫斑蝶及斯氏紫斑蝶南下繁衍，數量堪比前年大發生；謝桂禎補充，遷徙蝶群若無足夠嫩葉，後續會繼續北遷，幸而今年雨水充足，留下了繁盛蝶群。

墾丁國家公園紫斑蝶迎來最大規模繁衍奇觀。（記者蔡宗憲攝）

墾管處已與台電核三廠合作在台26線南灣段架設蝴蝶防護網。（記者蔡宗憲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法