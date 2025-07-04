07/04 各報重點新聞一覽

中共將於7月26日舉辦「金廈泳渡」，由廈門到金門，因有統戰疑慮，中央要求金門縣府勿配合辦理。（資料照）

2025/07/04 07:14

自由時報

陸委會認定是統戰活動 金廈泳渡 中央要求金門縣府停辦

中共將於七月廿六日舉辦「金廈泳渡」，因有統戰疑慮，中央要求金門縣府勿配合辦理。金門縣副縣長李文良昨證實，中央口頭要求停辦，但一切仍要等收到陸委會公文後才能確定。陸委會則強調，「金廈泳渡」活動是廈門市政府對金門的統戰活動，去廈門要接受統戰洗禮，我方會審慎審查。

請繼續往下閱讀...

詳見陸委會認定是統戰活動 金廈泳渡 中央要求金門縣府停辦。

美越協議激勵 我股匯雙漲 台幣強升 3年來首見28字頭

在美越達成貿易協議激勵下，市場對台美談判抱持高度期待，激勵外資熱錢持續湧入，新台幣兌美元匯率昨開盤即升破二十九元整數關卡，盤中最高衝上二十八．八元，終場收在二十八．八二八元、勁揚一．九一角，不僅連三日走升，更是三年來首次收盤站穩二十八字頭，總成交量達十八．四三億美元。

詳見美越協議激勵 我股匯雙漲 台幣強升 3年來首見28字頭。

疑遇投資黃金詐團 抵押房子 被騙千萬 豐原一家五口輕生

台中市豐原區王姓一家五口，被發現陳屍在租處，檢警查出是一氧化碳中毒，應為輕生死亡；據了解，王家疑遇上投資黃金詐騙集團，被騙上千萬元，並疑將房子抵押約八百萬元，經濟拮据下找當舖和地下錢莊借貸，負債約五百萬元，受害金額及資金缺口恐二千萬元，近期討債公司多次上門催債。

詳見疑遇投資黃金詐團 抵押房子 被騙千萬 豐原一家五口輕生。

聯合報

嚇阻中國洗產地 美對越徵轉口關稅40%

美國總統川普二日宣布與越南達成貿易協議，將向越南課徵廿％關稅，也打擊他國借道越南洗產地，擬課徵轉運商品四十％關稅；川普說，美國還獲得零關稅打開越南市場。川普並暗示接下來可能與印度達成協議，凸顯他持續在自行設定的七月九日期限前衝刺貿易談判。

詳見嚇阻中國洗產地 美對越徵轉口關稅40%。

豐原五口命案 疑遭詐背債千萬！檢方要追幕後詐團

台中市豐原區前晚驚傳一家五口命案，經營軍用品店的王姓夫婦與兒女，疑似捲入黃金詐騙負債上千萬，上月底多名債主找上門後，二日晚間經友人報警，警方會同里長、鎖匠破門後，被發現五人整齊躺在二樓房間內，已無生命跡象。

詳見豐原五口命案 疑遭詐背債千萬！檢方要追幕後詐團。

中國時報

詐騙 害死豐原1家5口

詐騙害死人！台中市豐原區王姓1家5口2日深夜被發現陳屍家中，警方調查，全家疑遭「黃金投資」詐騙致抵押房子、背負上千萬元債務，且被恐嚇要砸店，一家人擔心受怕，儘管曾向警方及市議員服務處諮詢求助，最終未報案，待被發現時已成5具冰冷遺體。台中市長盧秀燕3日責令警方查出真相，檢警已成立專案小組偵辦。

詳見詐騙 害死豐原1家5口。

越南關稅20％談定 台灣估10～20％

美、越就對等關稅達成貿易協議，越南輸美產品的對等關稅從46％降至20％，但途經越南轉運的產品關稅則為40％。據美媒報導，台、美亦接近達成協議階段，行政院長卓榮泰3日則表示，談判持續進行，待適當時機再報告。國內學者認為，台灣的對等關稅不會比越南高，可能落在10％至20％。

詳見越南關稅20％談定 台灣估10～20％。

新台幣連3日走升，3年來首次收盤站穩28字頭，穩居「最強亞幣」寶座。（資料照）

豐原一家五口疑遇投資黃金詐團，輕生陳屍在租處，家屬來招魂遇阻礙，開門請鎖匠。（記者廖耀東攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法