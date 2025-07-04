熱帶性低氣壓週末擾台 不排除增強成颱風

氣象署對11縣市發布高溫資訊，其中台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、台南市、金門縣等8縣市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。（資料照）

2025/07/04 06:45

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（4日）太平洋高壓開始減弱，台灣附近水氣漸增，東半部及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，其他地區雖然為多雲到晴，不過午後雷陣雨範圍擴大，新竹以南地區及其他山區午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率，午後請留意天氣變化，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨。

今日氣溫方面，氣象署對11縣市發布高溫資訊，其中台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、台南市、金門縣等8縣市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。今日出現極端高溫的機率雖降低，但天氣還是較為炎熱，高溫普遍可達32至35度，西半部及金門仍有局部36度以上高溫發生的機率，北部36度以上高溫的範圍仍較廣，中午前後紫外線偏強，外出活動請做好防曬措施並多補充水分。

請繼續往下閱讀...

針對位於巴士海峽的低氣壓，氣象署表示，未來環境有利其發展，強度有機會逐漸增強，目前資料顯示以熱帶性低氣壓的機率較高，也不排除進一步增強為輕度颱風，預計週六、週日會從台灣附近通過北上，後續路徑仍有相當不確定性，請多留意氣象署對此低氣壓的最新預報；第3號輕度颱風木恩，中心距離台灣超過2000公里，向北北西轉北進行，對台灣無直接影響。

氣象署提醒，基隆北海岸及小琉球有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請注意安全。預估今日下午至明日晚上新北市、屏東縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為偏東風至東南風，西半部風速較弱，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

未來天氣方面，週六、日低壓帶北移或熱帶性低氣壓影響，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，中部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

下週一熱帶性低氣壓移動到台灣北部海面，迎風面西半部地區有局部短暫陣雨，午後甚至有局部短暫雷陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下週二至四南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。

下週五至下下週日南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 36 27 ~ 35 28 ~ 33 26 ~ 32

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

氣象署表示，第3號輕度颱風木恩，中心距離台灣超過2000公里，向北北西轉北進行，對台灣無直接影響。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法