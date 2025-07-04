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    穩坐第2!高捷上半年日運量出爐 高雄車站打敗巨蛋站原因曝

    高捷上半年日運量增8.8%，擁有動漫街的R11高雄車站打敗R14巨蛋站。（記者王榮祥攝）

    高捷上半年日運量增8.8%，擁有動漫街的R11高雄車站打敗R14巨蛋站。（記者王榮祥攝）

    2025/07/04 00:11

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運今年上半年每日平均運量達19萬2千餘人次，較去年同期增8.8%，運量前5站仍是老面孔，特別的是擁有動漫街的R11高雄車站運量增15%是前5站最多，打敗R14巨蛋站、穩坐第二。

    高雄捷運岡山路竹延伸線RK1岡山車站去年6月30日通車後，紅、橘兩線全長共44.16公里，連同岡山車站在內、共39站；高捷統計今年上半年平均日運量19萬2千餘人次，較去年上半年17萬6千餘人次增1萬5千餘人次，增幅約8.8%。

    今年上半年日均運量前5名車站與去年上半年一樣，只是2、3名對調；去年上半年原排第3的R11高雄車站，今年上半年贏過R14巨蛋站躍升第2，巨蛋站被擠到第3，冠軍仍是高雄唯一三鐵共構的R16左營站。

    前五名車站分別為R16左營、R11高雄車站、R14巨蛋、R8三多商圈、O5美麗島，這5站上半年運量都比去年同期增長，R11是5站中、唯一成長超過10%（14.98）的車站，研判與台鐵高雄車站轉乘、台鐵雲朵天棚、與高捷動漫街的人氣加持。

    因應暑假人潮，高捷分別與國立科學工藝博物館、衛武營藝術中心、岡山樂購廣場、那吃口裡商店及冰塔職人雪花冰之特色冰店合作，推出憑高捷套票、24/48小時時數票、TPASS/MeNGo卡面等可享專屬優惠，讓不論在地或是外地民眾，可買的開心、吃的開心、玩得開心

    高捷上半年日運量較去年同期增8.8%。（記者王榮祥攝）

    高捷上半年日運量較去年同期增8.8%。（記者王榮祥攝）

    高捷上半年日均運量比去年同期增8.8%，圖為演唱會散場後世運站人潮。（記者王榮祥攝）

    高捷上半年日均運量比去年同期增8.8%，圖為演唱會散場後世運站人潮。（記者王榮祥攝）

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