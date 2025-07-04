下一位拳擊冠軍就是你！ 大溪國中拳擊隊勇闖全中運

大溪國中拳擊社團選手，左起余泗毅、黎善弘、宋佳恩和教練何春德。（記者李容萍攝）

2025/07/04 00:10

〔記者李容萍／桃園報導〕勇敢出拳、青春無悔！桃園市立大溪國中拳擊社團自2023年9月正式成軍，在經驗豐富的教練何春德指導下，短短不到2年展現驚人的成長與競技實力，迅速成為桃園地區拳擊項目體育發展的新亮點。選手屢獲佳績，更在多場全國性賽事中嶄露頭角，為學校爭光，也為拳擊運動注入新血；迎接新的學年，拳擊社團打出「下一位拳擊冠軍就是你！」戰帖在校內擴大招募新成員。

31歲的何春德，畢業於台北市立體育學院（現為台北市立大學）技擊運動學系，曾在全國中等學校拳擊錦標賽屢獲最佳技術獎，後因視網膜剝離眼睛開刀未再出賽，大學畢業後毅然當起拳擊教練，曾指導新北鶯歌國中拳擊隊，輾轉至桃園大溪設立拳擊訓練站，深入當地國小推廣拳擊運動，現就讀至善高中、前年在亞洲青少年拳擊錦標賽奪金及在113年全中運拳擊項目高女組奪下雙金的申欣靄，就是他指導的學生。

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在何春德爭取下，大溪國中成立拳擊社團，征戰全國賽事表現亮眼，包括宋佳恩、張懷鑫在112年總統盃全國拳擊錦標賽各奪得1銀1銅、在113年全中運拿下2銅，並在113年總統盃全國中等學校拳擊錦標賽和選手張懷玉斬獲3銅、另一選手羅日佑獲第5名，宋佳恩於114年全中運再獲1銅、另一選手黎善弘獲第7名。

校長林晏瑄表示，拳擊社團的成功不僅反映在獎牌上，更重要的是選手在訓練過程培養堅毅精神、自我突破與團隊合作的態度。學校除爭取到財團法人晶豪教育基金會的贊助，持續全力支持拳擊隊的發展，也希望給學生們一個機會，或許將來因為拳擊而能升上高中、讀大學，邁向更高的體育舞台發光發熱。

何春德提到，練拳擊的好處非常多，包括強壯心肺功能、改善身體的協調性與敏捷性、增強肌力、減脂塑形、增強自信心、減壓、提升注意力與專注力等。此外，拳擊還能強化全身肌肉，是一項男生及女生都可以學習的運動。他相信只要肯練，一定可以打出好成績。

選手宋佳恩分享，練習拳擊是她的興趣、不覺得累，從中可以增強自己的自信心、減壓及提升注意力等，同時練拳擊不是男生的專利，女生也可以練習。在競技場上，她希望有朝一日也能站上國際舞台爭取最高榮譽。

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