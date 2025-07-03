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    高雄浪浪攻擊海泳客非首例 動保處已捕捉29隻流浪狗

    動保處今晚於案發地捕捉2隻流浪狗。（民眾提供）

    動保處今晚於案發地捕捉2隻流浪狗。（民眾提供）

    2025/07/03 23:24

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市永安區今天發生蔡姓老翁於鑽石沙灘公園游泳時，疑遭3隻流浪狗下海攻擊不幸溺斃；據了解，6月25日案發附近也曾發生游泳民眾遭犬隻攻擊，動保處9日來已捕捉29隻流浪狗，將持續加強捕捉，並取締民眾餵養行為。

    76歲蔡姓老翁今天下午4時許，到永安區石斑路鑽石沙灘公園游泳發生溺水，送醫搶救仍不幸身亡；警方查訪目擊者供稱蔡翁游泳突遭3犬攻擊，為了反抗不慎溺斃。

    海巡人員到場下水救援，發現水中有3隻流浪狗，均為米克斯，為搶救蔡翁一度驅趕3犬，3犬游離現場後不知去向，但蔡翁身上多處疑遭犬隻咬過傷口，真正死因仍待檢警調查釐清。

    由於案發地周邊很多魚塭，經常可見流浪狗，6月25日案發附近也曾發生游泳民眾遭犬隻下海攻擊，動保處自6月25日起出動捕犬隊，前往現場補捉流浪狗。

    市府統計，動保處自6月25日迄今9天，已捕捉29隻浪犬，其中今晚補捉2隻流浪狗，今年迄今該區域累計捕捉51隻，持續增派人力，加強巡迴捕捉。

    市府查出流浪狗聚集原因是有人餵養，已逐步勸導愛心媽媽不要餵養流浪狗，環保局也將加強取締餵養流浪狗製造髒亂行為，可依廢棄物清理法裁處。

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