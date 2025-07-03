台南週末「芒果大會師」 猜拳贏者百元買1箱芒果

「台南芒果大會師」芒果展，有猜拳賺便宜遊戲，以便宜價買芒果、蜂蜜，遊客搶著要猜拳。（西拉雅管理處提供）

2025/07/03 22:53

〔記者楊金城／台南報導〕台南芒果香甜，西拉雅國家風景區管理處別出心裁蒐集南化區所有各式各樣的芒果，讓遊客認識芒果品種一次看個夠。7月5、6日推出「台南芒果大會師」芒果展，在南化遊客中心展出2天，遊客可順遊黃金台3線西拉雅景點。

芒果展展出期間每日下午3點現場還有芒果、蜂蜜特賣會，與遊客互動猜拳遊戲，猜贏者就可以100元買到1箱南化在地芒果；50元買到1瓶純正龍眼蜂蜜，現場還有在地小農市集，遊客看的到、買的到、吃的到。

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西拉雅管理處處長許主龍表示，配合台南國際芒果節活動，西拉雅第3年在南化遊客中心舉辦芒果展，還有趣味又歡樂的猜拳遊戲，深受遊客喜愛，希望藉此幫助地方推廣包括芒果在內的特色農特產，並營造寓教於樂的西拉雅之旅。

西拉雅管理處說，黃金台3線貫穿台南南化區、玉井區、楠西區，也是台南芒果生產廊道，現在是台南芒果季節，也是左鎮二寮雲海最佳觀賞的時候，適合遊客在暑假旅遊，附近有左鎮化石園區、山上花園水道博物館、接著有祈福的烏山廟宇、有玉井芒果冰、楠西龜丹溫泉、萬佛寺、玄空法寺及梅嶺梅子雞料理，黃金台3線從南到北，不用塞車、隨意而行漫遊鄉村風光，一整天滿滿西拉雅的回憶。

「台南芒果大會師」芒果展，芒果品種一次展示。（西拉雅管理處提供）

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