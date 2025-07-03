一起運動、唱古調！ 溪口台部落文健站旁舊屋變身「溪哈亭」

溪口台部落文健站旁舊屋變身「溪哈亭」，方便居民一起運動、一起唱古調！（記者李容萍攝）

2025/07/03 23:14

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區溪口台部落文化健康站旁閒置的舊屋，最近改造成半開放涼亭取名「溪哈亭」，讓社區居民多了一處可以交流感情好去處。一探究竟，改造是由台灣原住民愛加倍文教關懷協會參加市府都市發展局「社區規劃師」計畫，部落內長者號召青年，動手拆除舊屋已損壞的竹構造，保留木構架為文健站打造嶄新的複合空間。

溪口台部落主席、也是愛加倍文教關懷協會剛缷任理事長巴度．瓦旦表示，此舊屋早年以桂竹及原木混合搭建，因地主離居，長期無人居住，導致年久失修破損嚴重，雨水甚至滲到緊鄰的文健站，原本協會提案想全部拆除新造一處環境，但經過社規師專業輔導團隊和社區討論後，決定以「活用現有資源，有效延伸，轉換為再生永續的概念」，最後保留原房屋構架，拆除建物牆面，協助清除屋內雜物，打造半開放的休憩空間。

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巴度．瓦旦說，舊屋木構架利用水泥加強基礎，汰換下來的竹材再次利用做為包覆柱子的竹飾，展現就地再利用的功力，完工後增加的不僅是休憩空間，擺出桌椅也可以成為半戶外的社區教室，在地耆老為此處取名「溪哈亭」，可以一起運動、一起唱古調。

協會總幹事呂淑芬也說，「溪哈亭」除讓文健站的活動空間擴大，同時成部落接團遊客觀光的場地。

都發局長江南志強調，社區規劃師引導居民，重新思考社區閒置空間再活化，並結合社區特色、現有資源加以發展才能傳承，而非創造與社區無關聯性的新品。在社區自主、參與動手實作的前提下，都發局補助從社區街角改造、文化地景保存及景觀環境等，鼓勵各類型有特色的社區提出申請。

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