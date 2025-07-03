南市急難救助基金罕見捐美金 國際企業老總裁身分意外曝光

得泰國際醫療集團總裁呂聯宗（左）捐贈10萬美元，由麻豆區長楊政舉（右）代表受贈，市長黃偉哲（中）見證及感謝。（台南市府提供）

2025/07/03 22:27

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「帶著一只皮箱闖天下」，如今以美元返鄉濟弱。台南麻豆出身的國際企業家呂聯宗，今（3）日捐出10萬美元（約新台幣290萬元）設立「呂廷復急難救助基金」，專款協助家鄉急困民眾。

捐贈儀式於永華市政中心舉行，由麻豆區長楊政舉代表受贈，市長黃偉哲見證並致謝，讚揚其多年回饋鄉里的善行義舉。

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此筆善款以美元捐贈，極為少見。麻豆區公所指出，透過海外集團公司匯回台灣，因公司主要據點設於德國、美國等地，因此捐贈以美元計算。

現年近9旬的呂聯宗是得泰國際醫療集團總裁，企業跨足美洲、中東、非洲、亞洲等市場，是亞洲領先的骨科醫療產品供應商。其創業歷程可說是台灣傳產轉型的典範，祖父經營商行、父親呂廷復（前麻豆鎮長）轉向飼料業，1970年代呂聯宗由塑膠加工業跨入醫療產品，拓展為國際級企業。他曾遠赴非洲奈及利亞拓展業務，後成功打入美國市場，為醫療機構製造透氣石膏鞋，是台灣最早從事骨科復健器材的廠商之一。

楊政舉表示，呂聯宗始終關心家鄉，自2010年起陸續在台灣師範大學設立多項獎助學金，並創立「呂廷復教育慈善基金會」，持續協助弱勢學子。這次以父親之名設立急難救助基金，象徵傳承家族關懷鄉里的信念。

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