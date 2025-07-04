大腸癌年輕化！醫提醒：40歲開始篩檢 死亡率降4成

大腸癌年輕化，醫籲提前定期檢查。示意圖。（圖取自shutterstock）

2025/07/04 00:29

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大腸癌不再只是老年人的病！隨著年輕族群大腸癌發病率逐年攀升，醫界最新呼籲，篩檢年齡應提前至40歲。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，根據台灣本土研究發表於《JAMA Oncology》期刊的數據，若從40歲就開始接受糞便潛血檢查，可大幅降低大腸癌的發生率與死亡率，成效顯著。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文，以研究分析指出，若從40歲起每年進行糞便免疫化學檢測（FIT），相較於傳統50歲才開始篩檢的族群，大腸癌的發生率下降21%、死亡率更降低39%。研究者更發現，在預防效果上，從40歲開始接受檢查所需的總人數也較少，代表資源使用更有效率。

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具體來看，50歲起才接受篩檢者，大腸癌發生率為每10萬人年42.6例、死亡率為7.4例；而從40歲開始者，發生率僅26.1例、死亡率更低至3.2例，顯見「超前部署」帶來的預防效益。

糞便潛血檢查（FIT）為非侵入性的篩檢方式，可偵測糞便中肉眼無法察覺的微量血液，是早期發現大腸病變的重要工具。醫師呼籲，尤其近年大腸癌有年輕化趨勢，40至49歲族群發病率逐年上升，不容忽視。

黃軒提醒，若已年滿40歲，應主動與醫師討論是否納入糞便潛血檢查作為常規健檢項目，為腸道健康多加一道防線。

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