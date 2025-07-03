高雄酷熱梅花燈「烤」驗候車耐力 交通局：減少騎士曝曬有招

高雄夏日高溫、熱浪來襲，最高氣溫還飆到36至38度，市區有不少「不同步」紅綠燈，機車騎士停等紅燈成為「烤」驗，不耐高溫紛紛躲橋下。（記者黃良傑攝）

2025/07/03 21:35

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄夏日高溫、熱浪來襲，最高氣溫還飆到36至38度，市區有不少「不同步」的紅綠燈，機車騎士豔陽下停等紅燈成為「烤」驗，不耐高溫紛紛躲樹蔭、橋下，甚至逆向「高雄式左轉」。為了提升通行舒適度與交通效率，交通局自7月起，在機車通行量大的區域推出「號誌時制重整計畫」，縮短路口亮燈周期。

「不同步」紅綠又稱「梅花燈」，源於每個路口紅綠燈穿插，形同紅綠燈梅花座位般，進而影響車流順暢，在酷熱的高雄街道，易使騎士不耐久候，進而增加機車「高雄式左轉」違規，藍綠議員都關心「梅花燈」問題。

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交通局推動以團滅「梅花燈」為目標的「號誌時制重整計畫」，將優先針對市區重要幹道如中山路、博愛路、三多路、五福路等路段，辦理車流調查、號誌最佳化作業與前後效益分析，依照時段與車流特性滾動式調整，確保幹道暢通與整體路網協調運作，透過調整號誌週期秒數，縮短支道紅燈等候時間，減少騎士曝曬時間。

重整計畫執行者智慧運輸中心許乃文主任指出，平日上午9點起至下午4點，是最為曝曬的時段，主幹道紅燈原需等150秒，依此計畫將縮短一半至75秒，次支道等候紅燈可再縮短，最多只需等33秒。

交通局針對左楠路、中正與建國交流道周邊36處路口，推動智慧號誌設置，系統根據即時車流，自動調整路口最適秒數，提升通行效率，智慧號誌控制路段車流尖峰旅行速率提升約7至17％。

為確保高峰時段交通穩定，7月起，陸續於中華路以東、同盟路以南、民族路以西、九如路以北的後驛地區，調整縮短燈號週期；今、明年度的智慧號誌建置重點，再擴及民族路、自由路及大中路等高流量且易壅塞路段，打造安全與順暢的智慧城市。

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