週五衝36度還是熱 午後雷雨炸中南部

週五台灣附近水氣漸增，東半部及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，新竹以南地區及其他山區午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區有局部大雨發生機率。（資料照）

2025/07/03 22:15

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週五（4日）台灣附近水氣漸增，東半部及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴；午後新竹以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。溫度方面，各地高溫可達32到35度，西半部及金門有局部36度以上高溫發生機率，中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬、多補充水分。

中央氣象署預報，週五太平洋高壓開始減弱，台灣附近水氣漸增，東半部及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，其他地區雖然為多雲到晴，不過，午後雷陣雨範圍擴大，新竹以南地區及其他山區午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生機率，午後請留意天氣變化，清晨到上午中南部地區也有零星短暫陣雨。

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溫度方面，週五出現極端高溫的機率降低，但天氣還是較為炎熱，高溫普遍可達32到35度，西半部及金門仍有局部36度以上高溫發生的機率，北部36度以上高溫的範圍仍較廣，中午前後紫外線偏強，外出活動請做好防曬措施並多補充水分。離島天氣：澎湖、金門及馬祖都是多雲短暫陣雨，澎湖氣溫27到32度，金門氣溫27到37度，馬祖氣溫27到31度。

至於週末天氣，天氣風險公司指出，就要看熱帶擾動98W的發展而定，週末期間有機會逐漸進入南海東北部一帶，可能逐漸增強為熱帶性低氣壓，會不會成為颱風還要再觀察，路徑也可能轉向北移動，逐漸往台灣海峽南部或是恆春半島附近海域靠近，週末期間外圍環流可能為花東、恆春半島甚至南高屏等地帶來降雨機會，其他地方午後熱對流雷雨也將增多。

紫外線指數方面，週五台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、苗栗縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣為「危險級」；其餘縣市均為「過量級」。

空氣品質方面，週五環境風場為偏東風，西半部風速弱，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級，局部地區短時間臭氧濃度可能達橘色提醒等級。

週五各地高溫可達32到35度，西半部及金門有局部36度以上高溫發生的機率。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週五台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、苗栗縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣為「危險級」；其餘縣市均為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週五竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級，局部地區短時間臭氧濃度可能達橘色提醒等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

輕度颱風木恩路徑圖。（擷取自中央氣象署網站）

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