台灣撞車最多次的兩個人！車輛中心碰撞人偶老夫子、馬蓋先首度曝光

車輛中心的碰撞人偶「老夫子」（左）與「馬蓋先」（右）20多年來參與上千次的實車碰撞測試。（車輛研究測試中心提供）

2025/07/03 20:15

〔記者劉曉欣／彰化報導〕財團法人車輛研究測試中心今天（3日）首度公開守護台灣車輛安全的碰撞人偶「老夫子」與「馬蓋先」，每尊價值逼近1000萬元，20多年來都是實車碰撞實驗室的最佳「男駕駛」，參與動態測試超過千次以上，見證台灣車輛安全的實測歷程。

ARTC車輛中心位於彰濱產業園區鹿港區，中心工程師說，實車碰撞實驗為台灣上路的車輛安全做好把關，但不可能真人上陣，由俗稱「假人」的碰撞人偶坐上駕駛座代勞，他們身體有感測器，可依照測試項目模擬身體遭各種碰撞結果，連皮膚都是仿真人皮膚的厚度與彈性，頭上的圓形掛鉤則是天車吊起人偶的功能。

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工程師透露，「老夫子」與「馬蓋先」身經百戰，每個體重仿成年男子是75公斤，每次撞擊實驗，身上都會留下碰撞痕跡，這也成為實驗檢測的珍貴數據，以作為修正車輛與零組件設計的參考。

碰撞人偶每尊要價將近1000萬元，不實驗的日子會住進「恆溫恆濕的豪宅」，如今「老夫子」與「馬蓋先」因感測器靈敏度不符合正式實測要求，退出實測第一線，在「退而不休」情況下，仍然參與非正式的模擬碰撞檢測，繼續擔任台灣車輛安全技術進步的幕後功臣。

車輛中心的碰撞人偶，連皮膚都仿真人皮膚的厚度與彈性。（車輛研究測試中心提供）

車輛中心的碰撞人偶老夫子與馬蓋先退而不休，繼續為非正式的模擬測試貢獻心力。（車輛研究測試中心提供）

車輛中心的碰撞人偶，在碰撞實測過程所留下的傷痕，都是為車輛安全提供第一手的資料。（車輛研究測試中心提供）

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