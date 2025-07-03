高雄農地列「軍事紅區」無人機無法噴藥 邱議瑩協調找出解方了

高雄上千公頃農地列「軍事紅區」無法噴藥，立委邱議瑩邀各單位協調，決議海軍以但書方式處理。（美濃農會提供）

2025/07/03 20:16

〔記者黃佳琳／高雄報導〕海軍近日以演訓為名，將高雄旗山、美濃、內門、杉林地區上千公頃農地，劃為無人機禁飛空域，導致農業噴灑作業的無人機業者全面停工，農民怒批軍方空域政策「罔顧民生、毫無預警」，立委邱議瑩今找來海軍、農會等單位協商，決議海軍將以但書方式處理紅區內例外需求，並設立專責窗口，負責與農噴業者對接協調作業。

高雄市無人機機師職業工會理事長羅睿豪日前指出，此次禁飛區擴大由國防部主導，透過高市府與屏東縣府於6月20日發布公告，將旗山、美濃、內門、杉林區整體納入「軍事演訓空域」紅區，並於6月26日正式執行。公告內容指出「因軍事演練需要，限制無人機飛行作業」，卻未清楚交代劃設依據及時程，也沒有跟地方農會或農民團體事先溝通。

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由於6到7月正值香蕉、毛豆、番茄、玉米等作物種植，旗山地區則有種植木瓜、芒果，而美濃則以秈米、蘿蔔、油菜花等作物等，美濃又是台灣水蓮的主要產地，約佔全台八成以上產量，在高雄主要作物的關鍵病蟲害防治期，無人機作業一旦停擺，蟲害將快速擴散，「這不是單一事件，是整個產業鏈的斷裂」。

邱議瑩為了兼顧農民權益與國防需求，主動邀集海軍、民航局、高雄市政府、屏東縣政府、植保機協會與相關學術單位共同參與協調會，會中達成協議，海軍將以但書方式處理紅區內例外需求，若單位如農業用無人機或實踐大學訓練場域有無人機作業需求，可一次性送交地方政府，函送海軍及民航局審查同意，無須逐次申請，以尋求兼顧飛航安全與便民措施，將設立專責窗口，負責與農噴業者對接協調作業。

邱議瑩表示，國防安全與農民生計不是對立，而應平衡兼顧，感謝各單位迅速回應，未來將持續監督後續執行成效，確保地方需求獲得合理保障。

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