血庫告急！北區血液庫存量剩3.8天 O型進入急缺狀態

北部中心血液中心安全庫存量告急，血液基金會呼籲民眾踴躍捐血。（資料照）

2025/07/03 19:23

〔記者林志怡／台北報導〕夏季天氣炎熱，加上民眾出遊增加，捐血意願也大幅降低。血液基金會統計，北區血液庫存量僅剩3.8天，其中A型與O型血更是瀕臨警戒線，分別只剩2.8天與2.6天的安全庫存，呼籲民眾踴躍捐血。

血液基金會統計，目前全國血液庫存量僅5.6天，庫存量偏低，各中心庫存方面，台北中心、新竹中心、台中中心、高雄中心分別只剩3.8天（急缺）、8.1（正常）天、5.3天（偏低）、6.6天（偏低）。

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目前各區血庫中，以台北中心缺血情況最為嚴重，A型血僅剩2.8天，安全庫存量急缺，B型血、O型血、AB型血安全庫存量則落在6.1天、2.6天、7.1天，僅AB型血庫存量正常，B型庫存量偏低，O型血更已進入急缺狀態。

此外，目前新竹中心的AB型血，台中中心的A型血、O型血、AB型血，高雄中心的B型血、O型血、AB型血庫存量也都偏低。

血液基金會指出，夏季天氣炎熱、學生放暑假及民眾出遊增加，是血液募集的傳統淡季，但北部地區作為醫療重鎮，醫療院所每日的手術、意外事故與重大傷病病人對血液的需求不減反增，造成血庫壓力倍增，許多醫學中心的供血量遭到限縮，若無法及時補足庫存，將嚴重影響病人治療與緊急醫療處置。

因此，血液基金會呼籲民眾踴躍挽袖捐血，尤其A型與O型血的捐血人更為急需，目前捐血年齡也已放寬至16歲至70歲，民眾捐血前務必記得攜帶有照片的身分證件，保持充足睡眠與飲水，確保身體狀況良好。

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