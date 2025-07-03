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    檸檬汁別再浪費！日本主婦分享超實用「5種用法」

    日本主婦分享現壓檸檬汁如何運用在料理中，示意圖。（資料照）

    日本主婦分享現壓檸檬汁如何運用在料理中，示意圖。（資料照）

    2025/07/03 22:17

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕現壓的檸檬汁易變質，許多人來不及用完就只能丟棄，實在可惜。日本家庭主婦分享檸檬汁「5個用法」，能巧妙運用在日常料理中，讓口感與美味度升級。

    日本家庭主婦Choco日前在IG分享，檸檬汁在煮水煮蛋與川燙豆芽時特別實用。她建議，煮水煮蛋時，只要在每公升水中加入一大匙檸檬汁，就能讓蛋殼更容易剝除；而燙豆芽時，加入一小匙檸檬汁，不但能讓豆芽保持爽脆的口感，還能讓色澤更加鮮明、成品看起來更可口。

    另外，夏天若想喝冰涼的檸檬紅茶，卻又擔心冰塊融化太快會影響風味，不妨將紅茶加入適量檸檬汁後倒入製冰盒冷凍，做成「檸檬紅茶冰塊」。這種冰塊不僅能避免飲品味道變淡，還能提升風味層次，是消暑解渴的絕佳選擇。

    此外，檸檬汁也能加快鮮奶油的打發速度。依需求加入幾滴至一大匙的量，不僅能讓奶油更快凝固，還能調整成接近奶油或乳酪的濃稠質地。不過要注意的是，一旦鮮奶油變稠就應改用低速打發，避免過度分離影響口感。除了上述用法外，芥末若因久放而失去辛辣感，只要滴入1至2滴檸檬汁，就能恢復嗆辣風味。

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