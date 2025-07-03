高市都委會感受基層疑慮 林德官立體停車場「沒了」

楠梓園區聯外道路模擬圖。（高市都發局提供）

2025/07/03 19:53

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市副市長林欽榮今主持第133次都市計畫委員會，審議通過三項重要建設案，其中「林德官公有眷舍都市更新計畫」中的立體停車場，因地方疑慮影響救災與交通，都委會同意取消立體停車場設置。

都發局說明，都委會今審議通過「楠梓園區聯外交通路網變更案」、「林德官公有眷舍細部計畫變更暨擴大更新地區、都市更新計畫」及「前金區後金段劃定更新地區暨訂定都市更新計畫」等三項建設案。

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「高雄第三（楠梓）園區聯外交通整體計畫」增設國道1號新增匝道及園區聯絡道路，總經費達約155.91億元，由國科會南科管理局主政並委託市府工務局新工處、交通部高速公路局等機關共同合作，代辦規劃設計以及施工，預定於都市計畫變更程序完成後，目標於今年底辦理工程發包以及動工，並預定於2028年底完工。

「林德官公有眷舍土地劃定都市更新地區案」是市府為活化林德官公有眷舍土地，以公辦都市更新開發方式引導地區再發展，該案原擬規劃設置立體停車場並封閉廣東一街16巷，市都委會傾聽在地居民意見及居住安全考量，同意取消封巷及立體停車場設置，並採容積調配方式留設3處綠地及廣場用地，提供為開放空間與社區使用。

「前金區後金段44地號等土地劃定都市更新地區案」鄰近捷運橘線O4站，市府結合TOD大眾運輸導向，為促進土地有效利用，提升都市機能，未來將由捷運局以公辦都更開發，導入住宅、商業、社福設施與多功能開放空間。

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