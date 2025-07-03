為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高市都委會感受基層疑慮 林德官立體停車場「沒了」

    楠梓園區聯外道路模擬圖。（高市都發局提供）

    楠梓園區聯外道路模擬圖。（高市都發局提供）

    2025/07/03 19:53

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市副市長林欽榮今主持第133次都市計畫委員會，審議通過三項重要建設案，其中「林德官公有眷舍都市更新計畫」中的立體停車場，因地方疑慮影響救災與交通，都委會同意取消立體停車場設置。

    都發局說明，都委會今審議通過「楠梓園區聯外交通路網變更案」、「林德官公有眷舍細部計畫變更暨擴大更新地區、都市更新計畫」及「前金區後金段劃定更新地區暨訂定都市更新計畫」等三項建設案。

    「高雄第三（楠梓）園區聯外交通整體計畫」增設國道1號新增匝道及園區聯絡道路，總經費達約155.91億元，由國科會南科管理局主政並委託市府工務局新工處、交通部高速公路局等機關共同合作，代辦規劃設計以及施工，預定於都市計畫變更程序完成後，目標於今年底辦理工程發包以及動工，並預定於2028年底完工。

    「林德官公有眷舍土地劃定都市更新地區案」是市府為活化林德官公有眷舍土地，以公辦都市更新開發方式引導地區再發展，該案原擬規劃設置立體停車場並封閉廣東一街16巷，市都委會傾聽在地居民意見及居住安全考量，同意取消封巷及立體停車場設置，並採容積調配方式留設3處綠地及廣場用地，提供為開放空間與社區使用。

    「前金區後金段44地號等土地劃定都市更新地區案」鄰近捷運橘線O4站，市府結合TOD大眾運輸導向，為促進土地有效利用，提升都市機能，未來將由捷運局以公辦都更開發，導入住宅、商業、社福設施與多功能開放空間。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播