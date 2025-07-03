現省！小巨蛋冰上樂園、兒童新樂園、台北101超值套票 開放線上購買

台北小巨蛋。（記者董冠怡攝）

2025/07/03 18:57

〔記者董冠怡／台北報導〕台北101、台北小巨蛋冰上樂園、兒童新樂園均為台北市人氣景點，台北捷運公司和台北101合作推出二組優惠套票，「台北小巨蛋冰上樂園ｘ台北101秘境花園觀景台」920元、「兒童新樂園一日樂Fun券ｘ台北101秘境花園觀景台」715元，即日起可至線上平台「Stage 101」購買，以及預約個別場所入場日期和時段，7月15日起開放預約至12月31日。

「台北小巨蛋冰上樂園ｘ台北101秘境花園觀景台」套票優惠價920元，包含冰上樂園全票滑冰券1張（2小時，不分平假日）、租用冰鞋及全套護具、台北101觀景台國人全票1張，單項合計原價約需980元至1000元（滑冰券平日200元、假日220元），荷包可省60元至80元。

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「兒童新樂園一日樂Fun券ｘ台北101秘境花園觀景台」套票優惠價，全票715元、學生票445元，包含兒童新樂園一日樂Fun券1張、台北101觀景台國人全票或國人學生票1張，單項合計全票組合原價800元、學生票組合原價500元，個別可省85元、55元。

北捷補充，一日樂Fun券平、假日皆可使用，啟用當天營運時間內有效，不限次數、一票暢玩海洋總動員、摩天輪、宇宙迴旋、尋寶船、魔法星際飛車、叢林吼吼樹屋等13項大型遊樂設施。

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