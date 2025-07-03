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    明起有雨極端高溫止步 熱帶低壓影響台灣時間曝

    未來一週降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    2025/07/03 17:53

    〔記者林志怡／台北報導〕連日高溫不斷，今日桃園蘆竹中午氣溫更直衝39.2度，中央氣象署表示，明起因太平洋高壓減弱，各地極端高溫發生機率降低，但西半部地區仍有機會出現36度以上高溫，另位於呂宋島北方的低壓系統，明日有機會發展為熱帶性低氣壓，並於週六、週日直接影響台灣天氣。

    中央氣象署預報員張承傳說明，明日太平洋高壓減弱，台灣周邊水氣稍有增加，東半部、恆春半島不定時有短暫陣雨，其他地區多雲到晴，但午後雷陣雨範圍擴大，新竹以南地區、各地山區午後都有局部短暫雷陣雨，且中南部地區有局部大雨發生機率。

    此外，張承傳說，目前位於呂宋島北方的低氣壓，明日有機會發展為熱帶性低氣壓，但後續是否繼續增強為颱風還有待觀察，此一低壓系統預計從台灣附近北上，並在週六、週日直接影響台灣，期間南部、花東地區有局部短暫陣雨或雷雨，且有局部大雨，中部、東北部有局部短暫陣雨，北部則有午後雷陣雨。

    熱帶系統預計在下週一抵達台灣北部海面，西半部地區有不定時短暫陣雨，其他地區則以午後雷陣雨的天氣型態為主；週二至下週四的風向將轉為偏南風，各地恢復多雲到晴，但午後有雷陣雨的天氣，且南部地區可能有零星降雨出現。

    氣溫方面，張承傳表示，由於高壓影響減弱，明天極端高溫發生機率降低，但西半部地區、金門等仍有局部36度高溫出現，尤其北部地區36度高溫範圍較廣，待週六後，各地36度高溫發生機率會進一步降低。

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