高雄岡山本洲產業園區冒白煙 AI揪出違規工廠將開罰

高雄岡山區本洲產業園區冒白煙，環保局揪出工廠違規排放將罰。（市府提供）

2025/07/03 18:58

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市岡山區本洲產業園區今冒白煙，環保局AI雲端智慧監控系統今發現異常，立即派員前往稽查，揪出岡山區一間廢觸媒處理工廠，鹽酸氣未經處理異常排放，造成空氣污染，認定違反空污法，將開罰10萬至2千萬元。

環保局指出，AI智慧監控系統辨識異常白煙後，立即啟動快速應變機制，派員抵達現場稽查，經查這間工廠洗滌塔設備長期未開啟，未維持空氣污染防制設施正常運作，致鹽酸氣未經處理異常排放，造成空氣污染。

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環保局要求工廠立即恢復防制設施運轉，確實維持空污防制設施正常操作，避免廢氣未經妥善處理即排放，對空氣品質與周邊居民健康產生危害，並認定工廠違反空氣污染防制法第23條規定，將裁處10萬元至2千萬元罰鍰。

環保局指出，導入AI雲端智慧監控系統後，污染應變與查處效率顯著提升，109年起陸續於臨海、林園、仁大、大發、本洲、永安、路科、楠梓、橋科等重點產業園區設置56組，今年再新增10組並已正式上線，納入白埔、和發等產業園區，整體辨識覆蓋率可達99.1%，統計去年迄今查獲35件違規行為，總裁處金額約1812萬元。

高雄岡山區本洲產業園區冒白煙，環保局揪出工廠違規排放將罰。（市府提供）

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