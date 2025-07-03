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    9蛙18拐、船騎挑戰！日月潭自行車節報名快搶

    日月潭自行車節將在11月22日登場，今年規劃船騎挑戰，可騎自行車環潭半圈再搭遊艇返回陸地騎回起點。（記者劉濱銓攝）

    日月潭自行車節將在11月22日登場，今年規劃船騎挑戰，可騎自行車環潭半圈再搭遊艇返回陸地騎回起點。（記者劉濱銓攝）

    2025/07/03 18:59

    〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭下半年重頭戲「Come!BikeDay自行車嘉年華」，將在11月22日登場，今年系列活動包括環潭船騎挑戰、「9蛙18拐」兒童滑步車，以及自行車「騎福」等，透過多元自行車活動，讓大小朋友都能參與體驗，部分活動名額有限，有意參加的民眾動作可要快。

    日月潭風景區管理處表示，此次環潭船騎挑戰分別有30K環潭組，以及20K船騎組，環潭組為騎自行車繞行日月潭一圈，船騎組則是繞行約半個日月潭後，再到碼頭搭乘遊艇回到陸地返回起點，可一次飽覽日月潭青山綠水與湖影風光。

    此外，還有「9蛙18拐」兒童滑步車活動，在潭區向山遊客中心將有小小車友的趣味賽道闖關，可在安全的草皮上盡情奔馳，並有自行車「騎福」活動，該路線融合在地廟宇，讓騎士能與潭區一同「騎」福。

    最後還有自行車「排字應援」，屆時將號召百名騎士在向山用自己的單車排出大型文字，並以空拍留下活動回憶，盼今年的自行車節活動，讓不論是「勇腳」的挑戰派，或慢活的休閒派，都能找到適合的騎行活動，詳情可上網查詢

    日月潭自行車節將在11月22日登場，今年規劃「9蛙18拐」兒童滑步車活動，小小騎士可在向山草皮挑戰趣味賽道闖關。（日管處提供）

    日月潭自行車節將在11月22日登場，今年規劃「9蛙18拐」兒童滑步車活動，小小騎士可在向山草皮挑戰趣味賽道闖關。（日管處提供）

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