被爆教師擅改學生志願序 啟英高中、桃園市教育局回應了

啟英高中澄清，投訴內容經學校調查後均與事實不符。（資料照）

2025/07/03 18:34

〔記者李容萍／桃園報導〕學生團體EdYouth近日接獲桃園啟英高中一名學生投訴指，丁姓女教師未經該學生及家長充分允許，涉逕自調整甄選入學志願並送出，造成學生及家長無法再調整，丁師事後還在班級群組公審學生，造成這名學生巨大的心理壓力與不適。校方今（3）日澄清，投訴內容經學校調查後均與事實不符，調查結果已函文陳報教育局；桃園市教育局則說，將持續請學校強化親師溝通，並請教師提醒學生在填選志願方面除了考量自身興趣能力及生涯規劃，亦應與家長充分溝通。

校方說，調查結果顯示，該生志願選填系確實經本人同意才發出，非老師閱覽後擅自決定，特此說明以維護該老師帶班用心與事實；有關疑似違反性別平等教育法第20條「避免性別刻板印象與歧視」規定，學校已依規定完成相關通報及程序，並持續秉持正向教育理念以及依法行政的態度，妥善處理本案。

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教育局說，經向啟英高中了解，校方說明由於該校過去曾發生學生忘填志願序的情事，該導師為避免憾事重演，特於6月5日請學生到校協助其確認志願序填報作業，事發當日計8位古典組學生到校完成選填志願序作業，確認方式為由學生自備電腦且登入預排，再與導師討論，師生雙方共同確認後再送出資料，導師亦提醒學生資料送出便無法修改。

教育局說，該校為求證事發情形，抽問當日來校參加志願序填報學生（4位），學生皆表示導師當天確認每位學生志願序時，皆與在場8位學生當場確認且經學生同意；此外，送出前導師亦提醒學生與家長討論。至於丁師事後在班級群組公審學生一事，則是丁師知曉後，欲聯絡事發學生及家長說明情形，因電聯多次未能聯絡到學生及家長，因此在班級群組留言，以期能聯繫上學生及家長。

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