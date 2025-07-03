解決北橫塞車 市府擬設羅浮轉運站

羅浮目前為私人收費停車場，重劃後的停車場也在目前地點，將規劃轉運站。（風管處提供）

2025/07/03 18:16

〔記者謝武雄／桃園報導〕考量北橫沿線公路於假日、旅遊旺季經常出現大塞車情形，市府擬以市地重劃方式取得停車場用地設置羅浮轉運站，以推動遊客轉乘大眾運輸系統前往各遊憩點，而規劃重要活動（例：拉拉山水蜜桃季）管控機制，紓解北橫公路主線的交通壓力，減緩旅遊旺季交通壅塞之情形，同時納入周邊景點旅運接駁規劃，希望建置完善優質的觀光運輸服務。

風景區管理處長廖育儀表示，市府進行「羅浮周邊地區觀光運輸規劃案」，主要是針對羅浮轉運站、停車場進行整體可行性評估，也會針對羅浮地區周邊及休憩節點狀況進行蒐集調查，其次則是復興區重點活動人流調查分析及車流評估，了解整體停車使用需求彙整。

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此外，也會整體評估轉運站停車設施容量及周邊整體串聯規劃，涵蓋角板山、溪口台地、羅浮及小烏來地區；另研擬熱門活動期間的轉乘規劃和交通管制措施，及成本、經濟效益與未來收益評估。

廖育儀說，改善北橫的交通成為推動觀光發展的重要課題，為促進北橫及羅浮地區的觀光發展，市府積極推動以市地重劃方式取得「擬定小烏來風景特定區旅館區細部計畫」內停車場用地，對停車場用地設置轉運站的可行性評估預估明年初可完成，屆時會配合市地重劃案，循序漸進完成轉運站設置。

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