女病患發文抱怨男女同房「想出院不開刀」高雄小港醫院回應了

高雄小港醫院。（資料照）

2025/07/03 17:45

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日有民眾在社群抱怨，表示在高雄小港醫院接受手術住院期間，除無法入住單人病房，還與異性病患同處雙人病房，質疑院方安排不妥，並稱「想出院不開刀了！」，貼文引發網友熱烈討論，院方也在留言區親自回應。

一名網友昨（2）日在「Threads」發文表示，住院期間未能安排單人病房，並被告知須與異性病患共用雙人病房，讓她感到難以接受，直言「現在的醫院都是這樣嗎？太離譜了吧？男女同一間房，有人遇過這種醫院嗎？我想出院不開刀了」並附上該院一名醫師的公開簡介，引發部分網友質疑其言論試圖帶風向。

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貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言開酸，「相信你出院應該沒有人會反對，出院吧，支持你喔」、「你以為是汽車旅館還可以讓你挑房型」、「竟然會有人以為醫院病床是主治醫師在分配的」、「你身為保險經紀人，對醫療制度一知半解就算了，還敢公開貼醫生照片發文帶風向？妳賣的是保險，講的是保障，卻對醫療人員缺乏基本尊重，這樣的保險經紀人值得信任？」

小港醫院隨後透過官方帳號回應，強調目前病房使用率較高，會依病情急迫性安排住院，住院同意書中已載明於必要時可能會基於醫療需求暫時安排不同性別病患同住，院方也會盡力維護病人隱私，並呼籲多所體諒。

院方進一步說明，已接獲病人希望更換床位的訴求，將依現場病床流動情況進行安排，且單人房調整需依登記順序處理，不接受跳排。對於病患公開醫師資料一事，院方已至病房與當事人溝通，期盼尊重醫療人員，「對於公開貼出醫師個人資料並帶有批評言論的行為，我們希望對醫師有所致意與道歉」。

關於民眾在社群抱怨，高雄小港醫院官方帳號親自回應，希望對方多多體諒。（擷取自Threads）

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