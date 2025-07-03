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    台南身障就業博覽會7/5善化登場 張泰山來代言

    台南市勞工局局長王鑫基（右二）、前中華職棒球星張泰山（中）等人為5日台南市身障就博會宣傳。（記者楊金城攝）

    台南市勞工局局長王鑫基（右二）、前中華職棒球星張泰山（中）等人為5日台南市身障就博會宣傳。（記者楊金城攝）

    2025/07/03 16:54

    〔記者楊金城／台南報導〕打造台南市長黃偉哲的「希望家園」施政願景，勞工局7月5日將在善化區文康育樂中心舉辦身心障礙者職能加值暨求職博覽會，有66家廠商提供超過550個職缺，鼓勵廠商建立友善職場，進用更多身障者。

    勞工局今天（3日）為5日身障就業博覽會宣傳，也期望能加強企業對於身障者的認識與接受度，並提升民眾對於身障者職務能力的認可與信任。

    勞工局局長王鑫基說，為促進身障者就業，勞工局每年都會舉辦1場大型身心障礙者就業博覽會，便利身障者前來現場求職外，也提供身障者各項資源服務如職業訓練、職務再設計輔具體驗、體適能、就業諮詢等，讓身障者了解政府提供各種服務。

    今天也邀請「求職防騙、薪資揭示及就業隱私」宣導影片的代言人張泰山、南英商工學生戴佑丞和張翰軒出席宣傳活動，為身障者就業應援加油，並在當日求職防騙專區提供有獎徵答活動，將可獲得張泰山及啦啦隊簽名棒球及各式精美台南專屬宣導品。

    勞工局說，未來勞工局的求職防騙、薪資揭示及就業隱私系列宣傳影片，也將在台南呷頭路臉書陸續上架強力放送。5日身障就博會則設有南市「身障者人力銀行」、身障職訓成果體驗、職務再設計輔具、體適能體驗及免費履歷健檢等，同時填問卷可兌換小禮、投履歷送好康及參加抽獎。

    台南市身障就博會請來前中華職棒球星張泰山（左）代言，就博會將送出他的簽名球作為活動獎品，與南市勞工局局長王鑫基（右）展示簽名球。（記者楊金城攝）

    台南市身障就博會請來前中華職棒球星張泰山（左）代言，就博會將送出他的簽名球作為活動獎品，與南市勞工局局長王鑫基（右）展示簽名球。（記者楊金城攝）

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