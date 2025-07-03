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    楠梓國中「粉紅超跑」奪冠 展現太陽能科技實力

    楠梓國中王宥閎（左）、張閎釉（右）今年奪得高雄市國中生太陽能水陸車競賽冠軍。（教育局提供）

    楠梓國中王宥閎（左）、張閎釉（右）今年奪得高雄市國中生太陽能水陸車競賽冠軍。（教育局提供）

    2025/07/03 17:47

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市教育局為推廣再生能源科技知識與技能，提升國中生應用太陽能光電科技，今（3日）於中山工商舉辦「國民中學太陽能水陸車競賽」，多達28校64名國中生參賽，最後由「粉紅超跑」奪冠，楠梓國中王宥閎、張閎釉技藝高超獲得競速冠軍。

    高市國中生太陽能水陸車競賽今天登場，楠梓國中有兩隊「粉紅超跑」參賽，分別是楠梓國中1隊陳翊涵、葉映君，以及楠梓國中2隊王宥閎、張閎釉，指導教師是陳盛瑜、吳易聰老師。

    競速比賽由大樹國中科技中心及中山工商共同承辦，利用有限材料打造車體，參賽選手須自行設計可於陸上與水中行進的車體，動力必須使用太陽能驅動，藉由乾電池輔助，競賽開始前執行嚴格車檢，競速外也選拔最佳人氣獎及創意造型獎。

    比賽結果由楠梓國中王宥閎、張閎釉技藝高超奪下競速第一名，第二名福山國中何季芹、劉冠妤，第三名鳳山國中張語珈、蔡旻芸。

    王宥閎、張閎釉同學表示，今年參賽製作組裝的「粉紅超跑」，太陽能接收強度和車距輪軸的設計都很重要，比賽前老師指導大家修改了很多次，最後找出最好的方式，在比賽一路領先到終點奪冠。

    教育局表示，競賽結合國中科技領域課程學習內容，需運用機械原理設計車體齒輪及輪軸架構，並結合再生能源動力，展現設計與實體化技能，培養國中學生集體創意、設計及問題解決能力，讓創意發展造就學生的未來。

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