消暑衝一波！竹崎觀音瀑布慶祝開園2週年 7/14～16免費入園還送扇子

嘉義縣觀音瀑布風景區慶祝開園將滿2週年，7月14至16日開放免費入園。（觀音瀑布社區產業合作社提供）

2025/07/03 17:24

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣山區午後雨水充足，位於竹崎鄉文峯村的觀音瀑布水量豐沛，常出現雨霧，成為夏季避暑勝地。慶祝觀音瀑布風景區開園2週年，7月14日到16日免費入園，每天還免費贈送400支扇子，邀請民眾來減壓、消暑。

阿里山國家風景區管理處說，觀音瀑布共有七道瀑布，尤其以第二道、第四道瀑布最為著名；第二道瀑布高約40公尺，瀑布落下水花四濺，宛如水波簾幕，第四道瀑布的最上層高達百餘公尺，因泉水湧流，猶如觀音菩薩手持淨水瓶一般，得到「觀音瀑布」美名。

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觀音瀑布社區產業合作社經理劉建興說，觀音瀑布進入豐水期，近日午後山區下雨，水氣充足，瀑布氣勢磅礡，據阿管處曾委託專業團隊觀測，每立方公分含量達1.2萬至6.9萬個單位負離子濃度，遊客可感受「飄谷雨、雨飄谷、谷雨飄」的雨霧氛圍。

觀音瀑布風景區2023年7月16日開園，為慶祝開園2週年，7月14日至16日開放免費入園。劉建興說，園區開放時間上午8點到下午5點，建議遊客下午3點50分前入園，健行、賞瀑的時間較為充裕。

劉建興說，配合開園2週年慶，結合嘉義縣攝影學會舉辦「嘉義縣竹崎鄉觀音瀑布風景區攝影比賽」，民眾於7月1日至8月1日用數位相機或手機拍攝觀音瀑布風景區及周圍群山照片，沖洗成彩色相片參賽，提供包括金牌獎金16000元、銀牌10000元、銅牌6000元，還有優選10名、每名2000元及佳作10名、每名1000元等獎金。

嘉義縣觀音瀑布進入豐水期，水花四濺、呈現雨霧氛圍，很消暑。（觀音瀑布社區產業合作社提供）

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