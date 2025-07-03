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    新莊廟街華麗變身！5在地老店升級潮流打卡商家

    「青年再創．老店新妝」計畫讓5家老店全面升級，店家老闆到記者會介紹商品。（記者陳奕劭攝）

    「青年再創．老店新妝」計畫讓5家老店全面升級，店家老闆到記者會介紹商品。（記者陳奕劭攝）

    2025/07/03 17:29

    〔記者陳奕劭／新北報導〕具300年歷史的新莊廟街不一樣了！新北市政府跨局處輔導5家新莊老店「响仁和」、「熊記燒餅油條」、「新樁牛」、「晉義蔘藥行」與「WASHWISE聰明洗」。透過品牌改造、妝點店面、導入當代視覺風格設計以及營運優化，讓老店煥然一新成潮流店家，為廟街引入青年活力與創意。

    青年局說，「响仁和」創立於1927年，定位為「百年匠心鼓藝之家」，製鼓工廠成為鼓藝文化推廣空間，透過導入當代風格視覺系統與創新空間設計，以英文名「Drumony」呼應品牌精神；「熊記燒餅油條」長達90年歷史，改造後定位為「老字號厚式燒餅油條」，經典產品命名為「厚油條」、「勁麻花」、「阿嬤花生湯」，店面招牌妝點老照片與壓艙石圖騰，見證新莊廟街飲食文化。

    青年局指出，「新莊牛肉大王」更名「新樁牛NuBeef」，菜單聚焦招牌「客味私房牛腩鍋」，強化套餐服務、重新妝點店面招牌吸引目光；「晉義蔘藥行」重新優化視覺與包裝，以獨特品牌圖騰、表現藥湯顏色的輔助色系，營造繽紛活潑的整體空間，客人都驚呼「完全不一樣」！

    青年局說明，「WASHWISE聰明洗」是環境零汙染的高效清潔劑品牌，透過品牌與包裝全面設計，明亮門市提供洗滌體驗，改造後業績顯著提升。

    新北市長侯友宜說，「青年再創．老店新妝」計畫讓5家老店全面升級，保留傳統精神之餘，更融合創意與商機，相信未來更多店家加入，為廟街點亮年輕活力。

    「青年再創．老店新妝」計畫讓新莊廟街，市長侯友宜（後排中）開心與店家合影。（記者陳奕劭攝）

    「青年再創．老店新妝」計畫讓新莊廟街，市長侯友宜（後排中）開心與店家合影。（記者陳奕劭攝）

    「WASHWISE聰明洗」是環境零汙染的高效清潔劑品牌。（記者陳奕劭攝）

    「WASHWISE聰明洗」是環境零汙染的高效清潔劑品牌。（記者陳奕劭攝）

    「晉義蔘藥行」重新優化視覺與包裝，以獨特品牌圖騰、表現藥湯顏色的輔助色系。（記者陳奕劭攝）

    「晉義蔘藥行」重新優化視覺與包裝，以獨特品牌圖騰、表現藥湯顏色的輔助色系。（記者陳奕劭攝）

    「新樁牛NuBeef」菜單聚焦招牌「客味私房牛腩鍋」，強化套餐服務、重新妝點店面招牌吸引目光。（記者陳奕劭攝）

    「新樁牛NuBeef」菜單聚焦招牌「客味私房牛腩鍋」，強化套餐服務、重新妝點店面招牌吸引目光。（記者陳奕劭攝）

    「响仁和」創立於1927年，定位為「百年匠心鼓藝之家」，製鼓工廠成為鼓藝文化推廣空間。（記者陳奕劭攝）

    「响仁和」創立於1927年，定位為「百年匠心鼓藝之家」，製鼓工廠成為鼓藝文化推廣空間。（記者陳奕劭攝）

    市長侯友宜（中）與「青年再創．老店新妝」升級後的5家老店合影，肯定進步的決心。（記者陳奕劭攝）

    市長侯友宜（中）與「青年再創．老店新妝」升級後的5家老店合影，肯定進步的決心。（記者陳奕劭攝）

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