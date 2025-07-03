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    大稻埕夏日節800米寬煙火壓軸！絕美上演4場 「埕彩千輪」首次施放

    「愛情來得正是時候」將施放長達480秒的煙火。（台北市觀傳局提供）

    「愛情來得正是時候」將施放長達480秒的煙火。（台北市觀傳局提供）

    2025/07/03 16:47

    〔記者孫唯容／台北報導〕「2025大稻埕夏日節」8月6日到30日在大稻埕碼頭登場，今（3）日公布4場主題煙火秀及5場音樂展演卡司陣容，8月30日是七夕情人節隔天，上演夏日節壓軸煙火秀，以「愛情來得正是時候」為主題，施放長達480秒、面寬約達800公尺大型煙火，還能欣賞到近年在台日引發話題的大型千輪煙火「埕彩千輪」，本次夏日節總計有超過8000發煙火升空。

    台北市副市長林奕華在記者會說，大稻埕煙火前年起升級為大稻埕夏日節，煙火從1場加碼為4場，其中3場是選在週間，避開上下班時間，每週三晚間8點在大稻埕碼頭施放300秒主題煙火秀，分別是6日的「萬紫埕紅」、13日的「台北好漾」、20日的「金埕時刻」，最終在30日壓軸場以「愛情來得正是時候」為主題，施放長達480秒、面寬約達800公尺的大型煙火，還可以欣賞到近年在日本及台灣引發話題的大型千輪煙火「埕彩千輪」。

    觀傳局說，煙火秀都搭配專屬音樂展演，滿足視聽覺感官饗宴，8月6日晚間首場動力火車及多組藝人於大稻埕碼頭邊熱鬧開唱，最終場「埕．唱」音樂會8月30日下午3點在大稻埕永樂廣場舉辦，民眾可以先在迪化街區品嘗在地小吃，再欣賞由陳華、宇宙人等歌手接力登場熱力舞台。

    觀傳局指出，今年夏日節除了絢爛的煙火，另一個驚喜是《玩具總動員》上映30週年，夏日節特別與台灣華特迪士尼公司合作，把經典角色胡迪、巴斯光年、三眼怪與熊抱哥的巨型人偶、主題造景，搬入大稻埕街頭及延平河濱公園河岸邊，從商圈延伸到水岸，成為打卡熱點，不僅喚起大人的童年回憶，也讓孩子認識這部陪伴無數人成長的經典動畫。

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    日本最夯的大型千輪煙火「埕彩千輪」。（台北市觀傳局提供）

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    台北市副市長林奕華（左二）說，大稻埕夏日節煙火加碼為4場。（記者孫唯容攝）

    台北市副市長林奕華（左二）說，大稻埕夏日節煙火加碼為4場。（記者孫唯容攝）

    8月20日施放的煙火主題為「金埕時刻」。（台北市觀傳局提供）

    8月20日施放的煙火主題為「金埕時刻」。（台北市觀傳局提供）

    「2025大稻埕夏日節」在8月6日到30日在大稻埕碼頭登場。（記者孫唯容攝）

    「2025大稻埕夏日節」在8月6日到30日在大稻埕碼頭登場。（記者孫唯容攝）

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