國籍航空商務艙空位開放軍人升等？ 陳世凱：盼9/3軍人節推出

交通部長陳世凱（中）3日表示，已有航空業者著手規劃商務艙空位供軍人升等禮遇，希望九三軍人節那段時間能推出。（記者蔡昀容攝）

2025/07/03 16:39

〔記者蔡昀容／台北報導〕政府規劃敬軍措施，除了推動6家國籍航空國際線軍人優先登機，也請交通部向業者接洽，若商務艙有空位應自動升等。交通部長陳世凱今（3日）表示，已有業者著手規畫，希望九三軍人節那段時間能推出這項禮遇。

總統賴清德1日在「國家團結十講」指出，政府致力提升國軍待遇與福利，開放軍人出國自由行，6家國籍航空已提供「軍人優先登機」，他也請交通部長陳世凱接洽業者，「登機後如果發現商務艙有座位，要自動升等」。

請繼續往下閱讀...

陳世凱今天在道安記者會後接受媒體提問。為表愛軍、敬軍理念，交通部與航空公司溝通，提供軍人優先登機服務，也感謝華航董事長高星潢主動積極協調溝通，目前6家國籍航空提供軍人優先登機服務。

陳世凱表示，政府也討論是否比照國外航空公司，若商務艙有空位，能讓軍人升等；已有航空公司著手進行內部規畫及討論，也有公司表示，希望九三軍人節的那段時間能推出此項禮遇。

擁有商務艙的國籍航空，即華航、長榮、星宇航空，都是上市公司，外界憂心軍人升等措施恐影響營運。陳世凱強調，只會釋出商務艙沒賣完的空位，政府尊重航空公司商業模式，在不影響既有運作之下，歡迎航空公司響應，交通部也持續溝通相關細節。

另外，行政院今天指出，會請相關部會積極協調民間企業、管轄場館與遊樂區等，推出更多敬軍優惠，展現民眾對國軍的支持。陳世凱表示，行政院會積極協調各部會，交通部不會落人後，會請觀光署協調遊樂園方面優惠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法