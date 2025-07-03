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    首頁　>　生活

    嘉義「幸福飽」吃得飽！議員批彰化苦了孩子 縣府回應曝

    彰化縣幸福餐券可在國內四大超商與台灣楓康超市共5處地點兌換，超商會在門口標示「幸福餐券提領處」。（縣府提供）

    彰化縣幸福餐券可在國內四大超商與台灣楓康超市共5處地點兌換，超商會在門口標示「幸福餐券提領處」。（縣府提供）

    2025/07/03 18:50

    〔記者張聰秋／彰化報導〕近年民生物價漲很多，超商東西更貴，彰化縣寒暑假推出「幸福餐券」每人每天一餐80元，縣府補助70元、業者加碼10元，調整幅度卻趕不上通膨，對此，縣議員楊子賢直言「苦不能苦到弱勢的孩子」，要求縣府提高預算，縣議會支持。不過，縣府則表明，今年已調整過了，且補助金額跟部分縣市相近，未來視情況再研議。

    嘉義市數位化「幸福飽餐券」100元、苗栗縣「寒暑假安心午餐券數位化」100元可兌換109元、110元的優惠餐。

    楊子賢說，嘉義「幸福飽」吃得飽，彰化縣卻吃不飽？縣府關心酪農，自編經費兌現校園「生生有鮮奶」政策，反觀幸福餐券照顧對象是經濟弱勢的孩子，「這筆錢更不能省！」政策不該讓學生上課有4菜1湯可吃，有鮮奶可喝，吃得飽又營養健康，放假在家午餐就挨餓、吃不飽，應該比照其他縣市提高額度，苗栗、嘉義財政比彰化還辛苦，調整幅度至少跟得上通膨，彰化縣落後財政比我們不如的縣市，實在可惜。

    對此，縣府教育處指出，超商加碼後能換80元價值餐點，與六都65至70元額度接近，與中部鄰近縣市南投縣、雲林縣、嘉義縣70元相同，後續將視市場機制、學童需求、超商回饋方案等持續滾動檢討。

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