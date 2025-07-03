寒暑假碰空窗期！ 北市「鮮奶週報」擬擴大補助對象、領取時間

台北市今年4月起推動「鮮奶週報」，補助公私立小學、幼兒園學童每週1瓶鮮奶。（資料照）

2025/07/03 16:48

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市教育局今年4月起推動「鮮奶週報」政策，補助公私立國小、幼兒園學童，每週可兌換鮮奶，政策上路廣受家長們好評；不過，也有家長認為，此政策僅限於學期間可領取，於寒、暑假期間全面停發。台北市議員張斯綱質疑，市府是否單純為了行政方便，而忽略寒暑假期間，學童仍持續有營養需求，呼籲全年無間斷。

台北市長蔣萬安本週市政會議中裁示，寒、暑假也應該讓孩子們可以兌換，此政策目的是要讓孩子們補充鈣質，長得更高、更壯、更健康，不應該有寒、暑假空窗期，未來也希望擴大舉辦，將設籍台北市，但在外縣市唸書學生，甚至將設籍外縣市、在台北市念書的學生都納入。

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張斯綱表示，目前「鮮奶週報」政策設計，雖然學期間可以有效推動孩童營養攝取，但在寒、暑假期間中斷，形同營養缺席的斷層空窗期，這與政策初衷背道而馳。

他認為，市府的政策不應該因學校放假跟著放假，兒童的營養需求不會因為學校放假而消失，尤其對於仰賴此政策做為營養補充來源的經濟弱勢家庭，更可能是生活負擔，或造成營養不均等問題。建議市府研議提供寒、暑假期間兌換額度，或者是續發機制，應優先保障經濟弱勢家庭，確保孩子全年都能獲得營養支持。

教育局補充，因應政策良好成效，蔣萬安已拍板定案，114學年度起擴大補助對象至設籍台北市的2至12歲學齡兒童，為確保政策持續推動，規劃今年暑假為系統串接及測試時間，最快9月就能正式上路。

另外，針對寒、暑假期間學生營養需求，教育局將視推動成效及預算可行性，研議是否擴大涵蓋期間至全年供應。

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