快儲水！中市7行政區今起下午2點起停水28小時 影響近30萬戶

台水緊急搶修鯉魚潭原水管線漏水，台中7行政區自今天下午2時起停水28小時，停水範圍紅色停水範圍、黃色為降壓區域。（台水提供）

2025/07/03 15:39

〔記者蔡淑媛／台中報導〕快儲水！鯉魚潭給水廠原水站（三義鄉苗52線）口徑2600mm原水管線漏水，台灣自來水公司第四區管理處緊急搶修，今（3）日下午2時起至明日晚間6時止停水，共計28小時，停水區域包含台中市烏日區（鐵路以東，國道一號以南）、南區（鐵路以東以南）、東區（鐵路以東以南）、北區（鐵路以東）、北屯區（鐵路以東）、大里區（全部）、太平區（全部）等7區，停水戶數28萬1882戶，降壓戶數1萬8022戶，共計影響29萬9904戶。

因應此次停水，自來水公司將派遣水車巡迴補水，並設置116處臨時取水站。停水期間可洽詢1910免付費服務專線查詢停復水狀況，另歡迎市民加入自來水公司LINE官方帳號即時接收停水通知。

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台水表示，緊急搶修鯉魚潭給水廠原水站大型原水管線漏水，因現場地勢陡峭施工困難，停水28小時，自來水公司將派遣水車巡迴補水，並設置116處臨時取水站。

停水期間可洽詢1910免付費服務專線查詢停復水狀況，另歡迎市民加入自來水公司LINE官方帳號即時接收停水通知。

停水期間市民應關閉抽水機電源，避免馬達空轉而損壞或釀火災，復水後請將抽水機「排氣閥打開排氣｣，避免空氣阻塞無法進水。此外，水量運送過程及復水調配水量須分段排氣，於恢復供水時，大樓或用戶配水池及水塔須補滿水量，故管線末端或巷弄區域，將延後恢復供水。

停水範圍

（一）停水: （約281,882戶）

1.烏日區[鐵路以東，國道一號以南]:榮泉里、湖日里、九德里、五光里、前竹里、仁德里、光明里、烏日里（部分）、三和里（部分）、東園里（部分）。

2.南區[鐵路以東以南]:新榮里、長榮里、工學里、永和里、長春里、和平里、福順里、南和里、國光里、城隍里、福興里、永興里、平和里、樹義里、江川里、南門里、積善里、德義里、崇倫里（部分）、樹德里（部分）、福平里（部分）。

3.東區[鐵路以東以南]:十甲里、東英里、東信里、東興里、東橋里、樂成里、泉源里、振興里、東門里、東南里（部分）、合作里（部分）、新庄里（部分）、旱溪里（部分）。

4.北區[鐵路以東]:建成里

5.北屯區[鐵路以東]:軍功里、水景里、三和里、廍子里、民政里、東山里、和平里、民德里、大坑里、舊社里（部分）、北興里（部分）、東光里（部分）

6.大里區（全部）

7.太平區（全部）

（二）降壓: （約18,022戶）

[東山路以南，鐵路以西，進化路及北屯路以東，進化路以北與烏日區大里溪以南、烏溪以東]

1.東區:東南里（部分）、合作里（部分）、旱溪里（部分）

2.北區:建德里、錦洲里、錦村里（部分）

3.北屯區:北京里（部分）、北興里（部分）、三光里（部分）

4.烏日區:螺潭里、溪埧里、北里里、南里里、東園里（部分）

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