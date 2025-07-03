北捷方便乾淨超完美？ 網友點名「最大痛點」：這條線被罵慘

「文湖線」車廂狹窄、月台過熱的問題被網友多次提及。（圖由台北捷運公司提供）

2025/07/03 16:22

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北捷運向來以整潔和便利聞名，獲不少外地旅客與市民好評。不過，近日有網友在PTT發文指出，雖然北捷表現優秀，但仍好奇「有沒有被忽略的小缺點？」貼文一出，引發網友熱烈回應，最多人點名「冷氣太弱」最讓人受不了，其中「文湖線」車廂狹窄、月台過熱的問題也被多次提及。

原PO今日在PTT上發文，表示北捷比許多國家大城市的捷運都來的優秀，尤其準點率與整潔度令人滿意。不過，他也聽聞有人抱怨上下班尖峰時段人潮太擠，或部分車站轉乘動線設計不夠直覺。他好奇詢問，除了上述所說之外，「有沒有大家覺得的小缺點我沒發現？」

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對此，不少網友留言分享自身經驗，有人表示，「某些月台熱得像烤箱」、「文湖線根本是災難」、「冷氣弱到流汗」、「高架段月台悶熱到不行」、「文湖改成地下，不用走那麼遠和改成大運量車廂就完美了」；也有民眾認為禁止飲水太嚴苛、「行李無處可放」、跑馬燈資訊雜亂，甚至有「博愛座太多」等抱怨。

針對冷氣問題最多人反映，有人無奈直呼「車站站著不動都會流汗」、「進站根本吹不到冷氣」，質疑冷房設計未考慮到使用者需求。更有許多人點名文湖線表示「文湖線的體驗感很差」、「文湖線，辣雞東西」、「文湖線真的很爛」、「文湖線沒冷氣」、「缺點是文湖線」、「文湖線車廂爛」、「上下班或尖峰時段搭一次文湖線」、「文湖線就是缺點啊沒藥救的那種」、「文湖線月台熱爆，裝個冷氣會死嗎」。

根據北捷上個月公告，隨著天氣逐漸炎熱，捷運車廂空調已切換至夏季模式，尖峰時段設定為攝氏23度、非尖峰為24度，月台溫度維持26至28度區間，試圖在節能與舒適之間取得平衡，同時在文湖線試辦增設水冷扇。

儘管如此，許多民眾仍盼望捷運局能針對高溫站點進一步改善，讓乘客在炎炎夏日通勤時也能「不再汗流浹背」；文湖線水冷扇也被不少網友認為遠遠不夠。

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