台東利吉惡地進行遊憩設施工程 莊瑞雄盼成觀光亮點

利吉惡地為全國第5座地質公園，近年來吸引不少遊客。（記者黃明堂攝）

2025/07/03 16:53

〔記者黃明堂／台東報導〕利吉惡地被譽為「利吉月世界」，擁有「台東地質國寶」之稱的利吉混同層，為全國第5座地質公園，近年來吸引不少遊客，但公園設施不足，立委莊瑞雄及陳瑩爭取600萬元經費進行改善工程，包括增設停車場、多功能槌球場、綠地廣場、人行步道與擋土牆動線串聯，以及景觀植栽綠美化等，這些配套設施完工後，未來也將配合部落導覽遊程，強化服務機能。

莊瑞雄及陳瑩今天與觀光署花東縱谷國家風景區管理處、利吉村數十位村民共同現勘改善施工情況，期待施工完成後，能夠讓部落的觀光更完善。利吉鄉親提出設置槌球場供長者運動，此建議經他與陳瑩力促也獲縱管處同意。

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利吉惡地被列為國家第一級保護區，於109年公告為台東第一座地質公園，莊瑞雄指出，中央與地方都非常重視台東利吉惡地公園。行政院卓榮泰院長於113年10月視察時，就承諾會再投入2000萬元進行步道與無障礙空間修繕，也由此可見中央政府對台東觀光發展的重視。

莊瑞雄說明，這次的改善工程是中央與地方一起努力的成果，感謝卑南鄉公所與利吉部落的協助，不僅讓公園建設更為完整，也讓整體環境友善、安全無虞，讓利吉惡地公園成為外地人稱讚的觀光亮點。

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