丹娜絲颱風恐生成！AI預測路徑對台威脅高 尤其「這區」影響最大

粉專「觀氣象看天氣」今日稍早指出，包括ECMWF傳統預測、EC-AIFS以及全球性數值天氣預報模式（GFS），都預測98W會在3天後增強為颱風，其中又以EC-AIFS的AI預測路徑對台灣影響最明顯，尤其是西南部陸地。（擷取自「觀氣象看天氣」）

2025/07/03 17:38

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於菲律賓東方的熱帶擾動「98W」有可能增強為第四號颱風「丹娜絲」。氣象粉專指出，歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）開發的「人工智慧天氣預報系統」（EC-AIFS）的颱風預測路徑對台灣影響最明顯，尤其是西南部陸地。目前98W離台灣不遠，預計3天候影響台灣天氣，提醒民眾多留意。

粉專「觀氣象看天氣」今日稍早發文指出，包括ECMWF傳統預測、EC-AIFS以及全球性數值天氣預報模式（GFS），都預測98W會在3天後增強為颱風，其中又以EC-AIFS的AI預測路徑對台灣影響最明顯，尤其是西南部陸地。

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「觀氣象看天氣」最新發文提到，根據ECMWF最新的預測，98W目前在呂宋島北部近海，因地形的干擾而發展受限，但進入南海後西南季風將長驅直入而使強度明顯增強

預計6日將以接近輕颱上限的強度通過台灣西部近海。目前強度、路徑還有變數，提醒民眾持續密切追蹤。

粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日也提醒，98W目前發展與路徑仍存在高度不確定性，未來幾日預報可能頻繁調整，對台灣的實質影響程度仍有待觀察，但因距離相當近，應變短，要密切注意。

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