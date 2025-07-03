來吃芒果冰兼摸彩 新營備妥5000碗呷免驚

台南市議員蔡育輝（左起）、市議員參選人尤淨寬、台南市農產品促銷協會理事長盧素香今天（3日）為6日舉辦的2025年農產品芒果冰品暨愛文金煌芒果行銷活動宣傳造勢。（記者楊金城攝）

2025/07/03 15:18

〔記者楊金城／台南報導〕舉辦超過20年，最熱鬧的台南芒果行銷活動，7月6日上午10點將在新營民治議會登場，不但有吃芒果冰大賽，更備妥5000碗芒果冰免費品嘗，還能參加抽獎，預料將大爆滿。

台南是全台芒果最大產區，栽種約6890公頃，占全國一半，今年受氣候影響，減產3、4成，目前芒果進入產季，台南市議員蔡育輝、市議員參選人尤淨寬、台南市農產品促銷協會理事長盧素香今天（3日）為6日舉辦的2025年農產品芒果冰品暨愛文金煌芒果行銷活動宣傳造勢。

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蔡育輝指出，台南芒果產區在楠西、玉井、南化、左鎮、大內及官田等地，台南國際芒果節未曾在新營區舉辦促銷活動非常可惜，因此新營行銷台南芒果活動堅持舉辦超過20年，要把台南最好吃的芒果推廣出去，今年芒果產量減少，但口感、香氣及品質更勝往年，值得民眾搶購。

有鑑於往年大排長龍來呷冰，6日新營芒果行銷活動，準備了5000碗芒果冰，比去年足足增加2000碗，蔡育輝說，1大碗芒果冰今年還加了綠豆、粉圓、仙草等豐富配料，已調集芒果貨源備戰；尤淨寬表示，往年官田、大內芒果節被取消了，希望明年市府復辦。

盧素香說，吃芒果冰比賽採男女分組，最快吃完1碗芒果冰獲勝，冠軍3000元禮品、第二名2000元禮品、第三名1000元禮品、第四、第五名500元禮品，報名就有參賽獎，參加活動也有總值約5萬元獎金、獎品抽獎。

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