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    澎湖漁民捕獲怪蟹 專家鑑定有毒勿食

    澎湖漁民捕捉到怪蟹，證實為有毒粗糙蝕菱蟹。（飛宇海鮮行提供）

    澎湖漁民捕捉到怪蟹，證實為有毒粗糙蝕菱蟹。（飛宇海鮮行提供）

    2025/07/03 15:04

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖風櫃某漁民，今（3）日出海延繩釣時，意外捕捉到一隻長像奇怪的螃蟹，經過專家鑑定為粗糙蝕菱蟹，含有河豚毒素和麻痺性貝毒，這些毒素無法通過加熱分解，食用後可能對神經系統造成嚴重傷害，警告千萬不要食用。

    專家表示，粗糙蝕菱蟹被列為有毒的蟹類名錄中，但由圖鑑比對，2對大螯足跟正常的相比有點細，應該是有斷過，重新再長出來。粗糙蝕菱蟹的毒性，主要來自於其食用的有毒生物，例如海藻或貝類，毒素積累在體內。 其毒素主要分布在蟹殼和螯腳，內臟和肌肉的毒性較弱。 食用後可能導致神經系統受損，出現麻痺、呼吸困難等症狀。

    粗糙蝕菱蟹為菱蟹科蝕菱蟹屬的動物，分布於日本、夏威夷、新喀里多尼亞、加里曼丹島、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、紅海、模里西斯、南非、台灣以及中國大陸的海南島、西沙群島等地，生活環境為海水，主要生活於潮間帶至125米深的岩石底以及泥沙或具貝殼的海底及珊瑚礁淺水中。其生存的海拔上限為-125米。

    若不慎食用，應立即催吐，減少毒素吸收，並儘快就醫。 專家提醒，粗糙蝕菱蟹外表看似普通，但具劇毒，因此應避免食用。 但澎湖部份離島有在販售食用，粗糙蝕菱蟹是有毒的。 它屬於菱蟹科，其體內含有河豚毒素和麻痺性貝毒，這些毒素無法通過加熱分解，食用後可能對神經系統造成嚴重傷害。

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