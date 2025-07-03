「蘇大媽男版」求職式勒索 台南市勞工局回應了

台南市勞工局勞資關係科長吳旻釗建議，求職面試時可請應徵者出示身分證，以確認真實身分，保障雇主權益。（記者洪瑞琴攝）

2025/07/03 18:46

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「蘇大媽男版」利用法律灰色地帶頻繁檢舉店家，台南市勞工局提醒雇主務必依《就業服務法》規定辦理資遣通報，並於員工到職當天完成勞保、就業保險及勞退提撥作業。勞工局也建議，求職面試時可請應徵者出示身分證，以確認真實身分，保障雇主權益。

對於是否有多起類似檢舉個案，勞工局說，因涉及個人資料保護，無法對外說明個案數量與細節。

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勞資關係科長吳旻釗指出，依規定，雇主應於終止勞動契約前10日通報資遣事項，5人以下事業單位同樣適用。他也提醒，雇主平時應詳實記錄員工出勤狀況，據勞動基準法，詳細記錄員工的出勤時間，並且以分鐘為單位。

吳旻釗說，萬一不適任，必要時提供離職證明，計算給付資遣費，以備爭議時佐證。若雙方發生爭議，可透過勞工局免費勞資調解機制協助處理，保障彼此合法權益。

依《就業服務法》第68條規定，應於員工離職10日前通報，但因天災、事變或其他不可抗力因素而資遣者，在員工離職後3日內通報。 未依規定通報，依法可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

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