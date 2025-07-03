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    全國原民區首個合法市集 竹縣五峰鄉「峰市集」開幕

    新竹縣五峰鄉「峰市集」成為全國首座原民地區合法市集，今天在耆老祈福中正開幕。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣五峰鄉「峰市集」成為全國首座原民地區合法市集，今天在耆老祈福中正開幕。（記者廖雪茹攝）

    2025/07/03 16:59

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣五峰鄉清泉部落原本就是泰雅族人重要的聚會場域，擁有清泉瀑布、張學良故居等景點，也是進入觀霧、雪霸的門戶，近年台灣好行觀霧線開通，更成為遊客必經之處；縣府攜手五峰鄉公所爭取原住民族委員會經費，建構全新風貌的「峰市集」，成為全國首座原民地區合法市集，今天在耆老祈福中正開幕。

    「原住民族多元產業發展2.0-部落產業升級計畫」獲原民會核定總經費950萬元，原民會政務副主委杜張梅莊出席開幕式，期許峰市集提供安全、衛生的展售平台，方便遊客選購高山農特產、工藝品與品嚐部落美食。

    五峰鄉長秋維書表示，公所以和平部落、清泉部落、白蘭部落做為重點，共同打造「五峰部落生態旅遊帶」，考量原峰市集外觀老舊不堪，決定改善環境。

    鄉公所依照清泉風景特定區土地使用分區原民文化區的規定，在縣府團隊協助下提出新建特色文化市集，辦理土地使用同意書取得、建造執照與使用執照等程序，成為原民地區第一個「取得合法建築」的市集，解決長年以臨時展演設施申請等問題。

    「峰市集」建構10間竹屋，配合地勢形塑半圓弧形，以原木為主要結構，屋頂使用不透水織布屋頂，棚架外牆則以竹編飾材包覆。

    縣府原民處長雲天寶說，縣府補助1400萬元，接續協助公所執行「五峰清泉風景特定區文化觀光產業復振計畫」，新建第二停車場至藝術之森間全新木製步道，修繕既有步道及公廁，升級遊憩品質。

    峰市集提供安全、衛生的展售平台，方便遊客選購高山農特產、工藝品與品嚐部落美食。（記者廖雪茹攝）

    峰市集提供安全、衛生的展售平台，方便遊客選購高山農特產、工藝品與品嚐部落美食。（記者廖雪茹攝）

    「峰市集」10間竹屋以原木為主要結構，屋頂使用不透水織布屋頂，棚架外牆則以竹編飾材包覆。（記者廖雪茹攝）

    「峰市集」10間竹屋以原木為主要結構，屋頂使用不透水織布屋頂，棚架外牆則以竹編飾材包覆。（記者廖雪茹攝）

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