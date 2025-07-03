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    東石海之夏煙火秀疏散大作戰 提早施放+加強接駁

    東石海之夏的高空煙火秀預計將吸引大批人潮。（資料照）

    東石海之夏的高空煙火秀預計將吸引大批人潮。（資料照）

    2025/07/03 17:18

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣東石海之夏重頭戲高空煙火秀去年晚上9點施放，結束後主要道路縣道168線大塞車，直到深夜12點才疏散完成。今年煙火秀提早到晚上7點30分施放，民眾觀賞長達12分鐘、共1萬8千發的煙火秀後，有充足時間可離開會場返家。

    東石海之夏7月19、20日及26、27日連續兩個週末在東石漁人碼頭登場，嘉義縣長翁章梁說，「煙火秀是大家最期待的，但對我來說卻是最恐懼的事情」，東石漁人碼頭僅有單一出入道路，無法在短時間內疏散大量人潮，去年花費3個小時才完成疏散，今年必須克服挑戰，確保活動順利進行。

    翁章梁說，今年擴大管制範圍、改善疏散路線，提升整體疏散效率，煙火秀提前舉辦，請盡量共乘1輛車，避免各自開車，以減少交通壅塞；4天活動提供免費接駁專車服務，往返嘉義高鐵站與東石先天宮，7月27日當天規劃下午2點到4點提供8個班次免費接駁車，去程時民眾會領到證明，活動結束後回程時憑證搭車返回嘉義高鐵站，採線上預約制，已開放預約，可上「東石海之夏」臉書粉絲專頁登記，額滿為止，建議提前抵達高鐵站候車。

    嘉義縣長翁章梁去年觀看高空煙火秀結束後的疏散車潮。（資料照）

    嘉義縣長翁章梁去年觀看高空煙火秀結束後的疏散車潮。（資料照）

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