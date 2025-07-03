7/5災難預言前夕 宜蘭舉行大規模震災推演

7/5末日預言前夕，宜蘭舉行大規模震災推演。（宜蘭縣消防局提供）

2025/07/03 15:00

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕隨著7月5日「末日預言」逼近，加上日本九州鹿兒島外海連震破900次，外界擔憂恐影響台灣。宜蘭縣災害應變中心今天舉行「114 年國家防災日大規模震災救災動員演練宜蘭縣桌上型兵棋推演」，中央及學界均派人與會，提前做好緊急災害應變。

日本知名預言漫畫家龍樹諒在著作《我所看見的未來》，透露7月5日將發生南海海槽大地震，隨著時間點逼近，鹿兒島又地震頻發，引發外界擔憂預言應驗。

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宜蘭今天舉行大規模震災推演，內政部消防署副組長蘇家彥、行政院災害防救辦公室副主任鄒勳元，銘傳大學教授王价巨、國家災害防救科技中心副研究員吳秉儒，以及台南市政府消防局副大隊長李博閔等人均到場與會。

演練主要因應近來地震頻繁，世界各國熱議海嘯災害影響，因此以琉球海溝錯動，造成規模8.5強震並引發海嘯侵襲宜蘭等情境進行推演，並採「HSEEP美國國土安全演習與評估計畫」方式進行，有別以往腳本式推演，考驗推演機關的因應機制，更符合災時實際情境、辨識風險，並針對風險予以管理。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，推演包括海嘯疏散與撤離、救災人力及資源支援、臨時醫療站設置、物資後勤補給、收容安置中心運作、支援部隊集結點建立，以及災後通訊中斷的災情查報與資訊傳遞等議題，未來均會納入災害防救計畫及相關規定、程序的參考。

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