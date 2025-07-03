台北市民廣場整建加高塔遊戲場 都設委員「感覺很熱」

市民廣場整建將取消新仁愛路，縫合南北廣場，定位為大型活動廣場。（記者何玉華攝）

2025/07/03 19:01

〔記者何玉華／台北報導〕台北市市民廣場整建今（3）進行都市設計審議專案會議，委員們認為廣場硬鋪面設計「感覺很熱，沒有被降溫的感覺」、高塔遊戲場量體過大，也提出植栽符合台北特色的植相建議，改造案可以展現文化認同及市府想展現的施政態度，讓廣場更接近人民。申設單位表示將依建議修正，希望兩週後提送都設大會討論。

市民廣場整建加周邊路型改造，斥資逾8.2億元；5月底第一次送都設審議，委員們認為有諸多疑慮，決議成立專案小組先召集會議進行更詳細的討論。申設單位根據委員建議調整設計後，今進行專案會議討論。

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多位委員對大廣場硬鋪面、遊戲場高塔設計存疑，都審委員蘇瑛敏認為，廣場空照圖看起來很無趣，建議增加「水」元素或圖案意象，遊戲場以大草地的設計彈性最大。委員潘一如也反對大量體做遊戲空間，應與地景結合；市府路未來植栽以樟樹、楠樹取代「九芎」，才能形成常綠的林蔭大道，也符合台北植相。

委員戴嘉惠說，看到設計圖「感覺很熱，沒有被降溫的感覺」，廣場的幾何形狀跟鋪面給人嚴肅的朝聖感﹐每次到市府洽公就像進入真空狀態，除了大街廓，也有文化認同以及要傳達給市民的施政態度；委員林秀芬呼應說，鋪面過於生硬，讓廣場很不接近人民，建議適度軟化線條。

設計單位表示，曾思考過對稱、偏心、去中軸等各式廣場設計，最後選擇正統，將參考委員建議再活潑一點、柔化；公園處也表示，將依委員建議修正後，希望能在兩週後提送都設大會討論。

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