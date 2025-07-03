醜白兔、胖鯊魚原創吸睛 台灣10組IP赴日衝國際授權

文化內容策進院帶領10組台灣團隊赴日本參加「2025日本授權展」，並設台灣館，主題以「傳遞台灣的美好」為靈感，融合郵票的概念與圖像，讓角色成為傳遞祝福的媒介。（文策院提供）

2025/07/03 14:18

〔記者吳柏軒／台北報導〕不論是為紓壓隨手畫出的「醜白兔」，或是胖到跟海豚一樣的「胖鯊魚沙西米」，台灣原創IP童趣十足，經文化內容策進院帶領，挑選10組團隊赴日本參加「2025日本授權展」，昨日開幕並吸引國際廠商熱絡洽談，也讓日方驚覺台灣IP符合日本Z世代喜好，盼雙邊持續深入合作，提升經濟效益。

文策院表示，為協助台灣角色IP授權業者拓展國際指標市場，2日與台灣角色品牌授權協會的10個IP組團，赴日本東京參加2025日本授權展，現場包含亞洲重要的經紀、代理商皆齊聚，尋覓有潛力的國際IP。展會也設有台灣館，以「傳遞台灣的美好」為靈感，並融合郵票的概念與圖像，讓角色成為傳遞祝福的媒介。

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現場台灣10個IP包含：《BOUNCE》、《好想兔》、《茶葉少女》、《醜白兔》、《幾米–月亮忘記了》、《胖鯊魚鯊西米》、《瘋狂邦妮》、《饅頭家族》、《章魚熊》、《鯊童宇宙》，這些原創角色涵蓋動畫、漫畫、出版、貼圖應用、潮玩及手遊等領域，透過豐富形象傳遞多元的世界觀，盼吸引日本及更多海外市場。

台灣館也邀請日本角色授權協會海外顧問東山靖，舉辦台灣專場推介會，展會首日超過150場會議，包括角川（KADOKAWA）、索尼創意（Sony Creative Products）等30多名日本企業買家到場洽商媒合，台灣館內洽談熱絡。

文策院副院長張文櫻表示，日本是全球角色IP的重要市場，今年在開展前就有日本業者對台灣IP表現高度興趣，期盼台灣角色在國際市場的能見度愈來愈高，也開展出各式各樣的授權合作案例，如跨域經濟與台灣IP海外專門店，讓台灣角色在全球市場既能長銷也具文化影響力。

顧問東山靖也表示，台灣近年創意發展非常令人驚豔，這次的評選過程中，再度感受到台灣角色獨特的世界觀及亮眼的授權實績，亦符合日本Z世代的喜好，希望透過雙方產業更深入的交流合作，為彼此帶來更多經濟效益。

文策院在「2025日本授權展」設台灣館，有10組原創IP進駐，大秀台灣特色。（文策院提供）

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