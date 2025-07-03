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    豪華遊艇女船長控董座丟骨頭、巴頭 霸凌完還解僱她

    女船長指控董座霸凌與不當解僱，高雄市勞工局受理、釐清中。（資料照）

    女船長指控董座霸凌與不當解僱，高雄市勞工局受理、釐清中。（資料照）

    2025/07/03 17:00

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名女船長指控某科技公司王姓董座今年5月斥資上億買下豪華遊艇，聘她擔任船長，6月間王董宴請客戶，酒後竟拿桌上水果籽、骨頭丟她，還打她頭部，警方獲報到場處理。事後女船長竟接到人資部門告知，未來出船率低不需船長，她被資遣，但離職理由竟以不能勝任，令她無法接受。

    高雄市勞工局說，已受理勞工調解申請，將依勞工意願排會調解，以釐清事實，調處爭議，另將檢視該事業單位辦理職場不法侵害預防措施情形，如有缺失部分將依法要求限期改善，倘屆期未改善，可處雇主3萬至15萬元罰鍰。

    據了解，求助勞工局的女船長是海洋相關系畢業，畢業後考取遊艇駕照、帆船駕駛證照、潛水證照、救生證照，具遊艇船長資格，海上工作資歷約9年，公司否認有職場霸凌鴴為。

    至於當天王董被女船長指控傷害一案，新興分局今（3）日說明，自強所於當日晚間9時許接獲報案，稱在前金區某餐廳有糾紛情事，員警到場將現場2男2女帶回釐清。

    經瞭解，現場4人為同公司人員，王姓男子（52歲）疑因酒醉對陳姓女同事出手攻擊，造成臉部紅腫，員警依社會秩序維護法「施暴行於人」函請裁罰，後續陳女隔日再至本分局自強所提告王男傷害、恐嚇、公然侮辱等罪，已依法通知王男到案訊問，並函請高雄地檢署偵辦。

    女船長指控在餐廳遭老闆傷重。（民眾提供）

    女船長指控在餐廳遭老闆傷重。（民眾提供）

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