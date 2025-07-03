台灣芒果、芭樂獲准外銷歐盟 陳其邁︰推燕巢芭樂、六龜芒果

台灣芒果與番石榴正式獲得歐盟准許輸入，陳其邁特別準備高雄燕巢芭樂與六龜芒果，與谷力哲處長分享高雄在地農產的好滋味。（行國處提供）

2025/07/03 14:17

〔記者王榮祥／高雄報導〕歐洲經貿辦事處處長谷力哲今拜會高雄市長陳其邁，除邀請高雄加入歐盟「國際城市夥伴計畫」，雙方也就台歐關係、經貿合作等議題交換意見，針對近期台灣芒果與芭樂獲歐盟准許輸入，陳其邁把握機會推銷燕巢芭樂跟六龜金煌芒果。

歐洲經貿辦事處處長谷力哲今拜會高市府，適逢近期台灣芒果與芭樂正式獲歐盟准許輸入，陳其邁特別準備燕巢芭樂與六龜芒果禮盒與鮮果切盤，與谷力哲分享高雄在地農產好滋味。

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陳其邁表示，高雄非常榮幸參與歐盟國際城市夥伴計畫，未來將積極分享在半導體發展、智慧科技與淨零轉型等方面的經驗；台灣與歐洲共享自由、民主與人權等核心價值，高雄近年積極推動城市轉型，面對地緣政治迅速變化與全球供應鏈重組的挑戰，更應強化跨國合作機制，提升供應鏈韌性。

谷力哲說，感謝市府熱情招待，高雄一直是座充滿活力及文化的重要港灣城市，他於2011年首度造訪高雄，去年上任至今也已經來訪6次，對於高雄的城市轉型與經濟發展感到驚艷。

谷力哲進一步提到，歐盟長期以來一直是台灣最大的外國投資來源，此次訪高也將拜訪在高雄投資的歐洲公司，歐盟相當重視民眾之間的互動往來、增進理解，期促未來持續深化歐洲與高雄之間的多元合作。

高雄市行政暨國際處長張硯卿指出，這次參與「國際城市夥伴計畫」（IURC），期待透過城市合作模式，拓展高雄與歐洲在經濟、文化等領域的合作機會。

歐洲經貿辦事處長谷力哲拜會高雄市長陳其邁，雙方就台歐關係、永續發展及經貿合作等議題深入交換意見。（行國處提供）

歐洲經貿辦事處長谷力哲拜會高雄市長陳其邁，雙方就台歐關係、永續發展及經貿合作等議題深入交換意見。（行國處提供）

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