為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    觀光門面！澎湖天后宮後山與街內公園垃圾亂象 迅速整理恢復潔淨

    澎湖開台天后宮後方草地，經整理後煥然一新。（葉竹林提供）

    澎湖開台天后宮後方草地，經整理後煥然一新。（葉竹林提供）

    2025/07/03 16:23

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕真的是燈不點不亮！前馬公市長葉竹林接獲民眾反映，指稱馬公市中央街街內公園及天后宮後山環境長期髒亂、垃圾堆置與雜草叢生問題，雖曾多次向澎湖縣政府與主管機關陳情，卻遲遲未見改善。民眾在求助無門的情況下轉向葉竹林請託協助，期盼喚起澎湖縣政府重視。

    葉竹林獲報後，立即透過其臉書社群平台發文，指出街內公園與古蹟後山，不僅是居民日常生活的重要空間，更是澎湖觀光形象的門面，呼籲澎湖縣政府正視市民心聲、立即清理改善。

    貼文發布後獲得熱烈回應，澎湖縣政府亦隨即派員前往進行清潔與環境整理，讓原本雜亂的空間恢復整潔。對此，葉竹林公開表達感謝，肯定澎湖縣政府能在民意反映後迅速處理，更特別感謝清潔隊與環保局第一線同仁，在烈日高溫下努力付出，讓社區再次恢復清新宜人的面貌。

    葉竹林表示，此次處理雖屬事後補救，但仍展現了澎湖縣政府的迅速回應能力，應給予肯定。他同時建議澎湖縣政府建立定期巡檢與即時通報的管理制度，以減少未來類似情況發生，真正落實主動治理與民眾參與。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播