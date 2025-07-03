觀光門面！澎湖天后宮後山與街內公園垃圾亂象 迅速整理恢復潔淨

澎湖開台天后宮後方草地，經整理後煥然一新。（葉竹林提供）

2025/07/03 16:23

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕真的是燈不點不亮！前馬公市長葉竹林接獲民眾反映，指稱馬公市中央街街內公園及天后宮後山環境長期髒亂、垃圾堆置與雜草叢生問題，雖曾多次向澎湖縣政府與主管機關陳情，卻遲遲未見改善。民眾在求助無門的情況下轉向葉竹林請託協助，期盼喚起澎湖縣政府重視。

葉竹林獲報後，立即透過其臉書社群平台發文，指出街內公園與古蹟後山，不僅是居民日常生活的重要空間，更是澎湖觀光形象的門面，呼籲澎湖縣政府正視市民心聲、立即清理改善。

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貼文發布後獲得熱烈回應，澎湖縣政府亦隨即派員前往進行清潔與環境整理，讓原本雜亂的空間恢復整潔。對此，葉竹林公開表達感謝，肯定澎湖縣政府能在民意反映後迅速處理，更特別感謝清潔隊與環保局第一線同仁，在烈日高溫下努力付出，讓社區再次恢復清新宜人的面貌。

葉竹林表示，此次處理雖屬事後補救，但仍展現了澎湖縣政府的迅速回應能力，應給予肯定。他同時建議澎湖縣政府建立定期巡檢與即時通報的管理制度，以減少未來類似情況發生，真正落實主動治理與民眾參與。

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