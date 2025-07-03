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    3國籍航空調漲燃油附加費 長程線增6.5美元

    華航、長榮、星宇航空7月7日調漲燃油附加費。（記者蔡昀容攝）

    華航、長榮、星宇航空7月7日調漲燃油附加費。（記者蔡昀容攝）

    2025/07/03 13:47

    〔記者蔡昀容／台北報導〕因應國際油價波動，華航、長榮航空、星宇航空7月7日調漲燃油附加費。短程線將從15美元（折合台幣約433元）調升至17.5美元（約台幣505元），長程線則從39美元（約台幣1126元）調升至45.5美元（約台幣1314元）。

    機票花費除了座位本身，也包含稅金、燃油附加費等。而國籍航空的客運燃油附加費收取標準，會依據中油公告的航空燃油牌價變化調整，並報請民航局備查。

    航空燃油牌價近2個月偏低，國際線方面，6月每公升0.5436美元，7月每公升0.5849元。

    依據中油7月公告的國際線航空燃油價格，各航空公司每運送1名長、短航線旅客，華航新增燃油成本支出分別是191.49美元與41.29美元；長榮航空分別是250.48美元與41.92美元；星宇航空分別是98.46美元與19.46美元。

    3家航空公司公告，7月7日起，台灣地區出發行程所收取的客運燃油附加費，短程航線（含香港航線）每航段收取17.5美元，長程航線收取45.5美元；和現價相比，短程航線調升2.5美元（折合台幣約72元），長程線調升6.5美元（折合台幣約187元）。

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