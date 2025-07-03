東石海之夏將登場 上演1.8萬發12分鐘煙火秀

東石海之夏將上演精彩的煙火秀。（資料照）

2025/07/03 14:23

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣暑假最大型的活動「東石海之夏」將於7月19、20、26及27日在東石漁人碼頭登場，縣府今天宣傳活動，其中27日晚上7點30分將施放數量高達1萬8千發、長達12分鐘的煙火秀，更有16吋特大煙火限定施放，預計將吸引成千上萬的民眾前往觀賞，縣府呼籲遊客多共乘，搭乘接駁車等大眾運輸。

活動表演團隊「藝響台灣文化劇團」團員今天扮演孫悟空、恐龍與縣長翁章梁互動，介紹東石海之夏精彩的內容；翁章梁說，東石海之夏的「放電遊樂園」有3座大型氣墊滑梯、機械遊具「冰雪海盜船」、空中搖擺「夢想熱氣球」及大型氣墊水池水槍大戰，歡迎親子同遊。

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7月19日開幕場由本土天團「玖壹壹」領銜演出，新加坡歌手文慧如、金曲獎入圍歌手徐暐翔、雙人組晨悠CHENYO同場飆歌；7月20日由「藝響台灣文化劇團」帶來南部首演「悟空大鬧恐龍馬戲團」，帶領觀眾走進侏羅紀時代，有8公尺高擬真恐龍登場；7月26日由歌手蕭秉治、鼓鼓、安吉Angie、曾瑋中演唱；7月27日「海上煙火秀」最佳觀賞區為舞風草坪、常鱻廊道及大船入港景觀台。

嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴表示，「愛嘉小店家」由東石商圈觀光發展協會、布袋街區觀光發展協會、特色產業聯盟協會和嚴選伴手禮協會及朴子市魅力商圈協會聯合展售，「小火柴市集」特色店家推出海之夏限定商品，如蚵仔蛋煎刈包、蚵蚵Jelly讚、炙燒烏玉盛等。

活動期間共4天有提供免費接駁專車服務，往返嘉義高鐵站與東石漁人碼頭活動會場，7月27日當天規劃下午2點至4點提供8個班次免費接駁車，並採線上預約制，已開放預約，民眾請至「東石海之夏」官方臉書粉絲專頁事先登記。

東石海之夏將有各式海鮮美食。（記者林宜樟攝）

嘉義縣沿海的海鮮。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁（中）邀請民眾參與東石海之夏。（記者林宜樟攝）

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